Nasan huikea linjaus: Ihmisiä kuuhun pysyvästi, Portin kautta Marsiin

USA:n avaruushallinto Nasan johtaja Jim Bridenstine kertoo Space-julkaisulle linjauksista avaruuteen etenemisessä.

Nasa haluaa lähettää ihmisiä – paljon ihmisiä – kuuhun pysyvästi. Bridenstinen mukaan ei pidä olla enää vuorokausia, jolloin ihmisiä ei olisi avaruudessa.

Kansainvälinen avaruusasema on tulossa käyttöikänsä päähän. Samaan aikaan Nasalla on kulunut sukkulalentojen päättymisen jälkeen nyt kahdeksan vuotta, joiden aikana se ei ole ollut avaruudessa.

Bridenstinen mielestä Nasan olisi tullut mennä kuuhun, kun 209 sieltä löydettiin vesijäätä. Hän ihmettelee, mitä muuta on jäänyt löytymättä.

– Meidän on mentävä useimpiin paikkoihin kuussa kuin olemme käyneet, Jim Bridenstine sanoo.

Nasan silmissä kuu on välietappi kaukaisempiin paikkoihin aurinkokunnassa. Bridenstine puhuu ”gatewaysta”, Portista, joka olisi kuin pieni avaruusasema, joita tulisi etuvartioiksi lähiavaruuteen.

Ensimmäinen Portti olisi kuun kiertoradalla ja siellä voisi olla ihmisiä 30-60 vuorokauden pituisissa tiedetehtävissä. Toinen Portti johtaisi syvemmälle avaruuteen, ensin Marsiin.

– Se mitä emme halua, on mennä kuun pinnalle todistaaksemme että pystymme siihen taas, ja se siitä. Haluamme mennä jäämään.

