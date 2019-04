Nasa lähettää ihmisiä kuuhun 2024

Avaruusjärjestö Nasa on paljastanut lähettävänsä seuraavan miehen ja ensimmäisen naisen avaruuteen vuonna 2024.

Nasan hallinnollisen johtajan Jim Brindestinen uudelleentwiittaamassa Nasan julkaisemassa tiedotteessa esitetään tarjouspyyntö amerikkalaisille yrityksille kuumoduulin ja muun kuulentoa varten tarvittavan kaluston suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi.

Kuun etelänapa sijaitsee Kuun pimeällä puolella. Verkkouutiset uutisoi tammikuussa kiinalaisesta Chang’e-4 -luotaimesta, joka tavoitti ensimmäisenä Kuun Maahan näkymättömän puolen. Nasa haluaa kuitenkin olla ensimmäinen, jonka astronautit kävelevät tällä alueella.

– Lähetämme seuraavan miehen ja ensimmäisen naisen kuun etelänavalle vuoteen 2024 mennessä. Tätä varten päivitämme ja laajennamme kutsumme amerikkalaiselle teollisuudelle helpottaaksemme uuden kuumoduulin rakentamista ja suunnittelua, Brindestin kirjoittaa twiitissään.

Ensimmäisestä ihmisen tekemästä kuukävelystä tulee vuonna 2024 kuluneeksi 55 vuotta. Ihminen ei ole sen jälkeen vieraillut Kuussa.

We're sending the next man, and first woman, to the lunar South Pole by 2024. To do that, we're updating our call to American industry and broadening it to help us build and design an integrated human lunar lander system. https://t.co/UCFHOHUMm8 #Moon2024 pic.twitter.com/I8EqPuFiUy

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 27, 2019