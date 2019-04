Nasa julkisti uudet avaruusmehiläisensä – ”Kuin tulevaisuudesta”

Yhdysvaltain avarauushallinto Nasan kehittelemät Astrobee -avaruusmehiläiset ovat saapuneet kansainväliselle avaruusasemalle, Nasa kertoo nettisivuillaan.

Astrobee -mehiläisrobotti on vapaasti lentävä robottijärjestelmä, joka tarjoaa tutkimusalustan kiertävälle laboratoriolle. Järjestelmään kuuluu kolme robottia sekä telakointiasema lataamista varten.

Robotit on suunniteltu avustamaan ihmisiä avaruusasemilla. Niillä sanotaan olevan ratkaiseva merkitys innovatiivisen ja kestävän etsinnän tukemisessa esimerkiksi Kuussa ja Marsissa.

Sähköpuhaltimilla varustetut robotit voivat lentää ja navigoida itsenäisesti avaruusaseman sisällä sisäänrakennetun ohjelmiston ja kuuden kameran avulla. Ne on varustettu kameroilla, mikrofoneilla ja muilla antureilla, jotka tarjoavat Nasan mukaan ”lentävät silmät ja korvat” lennonohjauksen käyttöön. Esimerkiksi teknologialehti BGR on esittänyt arvion, jonka mukaan Nasan julkaisemat robotit ovat kuin tulevaisuudesta.

Katso video avaruusmehiläisistä alta.

Special delivery!

Our flying robotic “bees” arrived earlier today at the @Space_Station. If you haven’t heard about our Astrobee robots 🤖, here’s what all the buzz is about: https://t.co/exs00mMNcB pic.twitter.com/nPhOYGTLwN

— NASA Ames (@NASAAmes) April 19, 2019