Narsistit ovat muita iloisempia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hirvittävillä ihmisillä on hauskaa.

BBC:n mukaan narsistisilla ihmisillä voi olla suuria harhoja omasta tärkeydestään eivätkä he tunne häpeää – mutta he ovat myös iloisempia kuin muut ihmiset.

Queen’s University Belfastin tutkimus osoittaa, että narsistit ovat muita vähemmän todennäköisesti masentuneita tai stressaantuneita.

Narsistit määritelmän mukaan ”ottavat riskejä, kuvittelevat epärealistisesti olevansa ylivertaisia, ovat yli-itsevarmoja, osoittavat vain vähän empatiaa toisia kohtaan eikä heillä ole paljoa häpeää tai syyllisyyttä”. Psykologien mukaan luonteenpiirre kuuluu siten psykopatian, machiavellismin ja sadismin rinnalle.

Uuden tutkimuksen mukaan narsismi on kuitenkin hyödyllistä yksittäisille narsisteille itselleen. He menestyvät työssä, vaikka tuhoaisivat muita eivätkä saisi aikaan mitään. He eivät pysty tuntemaan oloaan huonoksi.

Narsistit vähemmän todennäköisesti näkevät elämän rasittavana. ”Suureellisilla” narsisteilla on ominaisuuksia, joita tutkijoiden mukaan voitaisiin käyttää yhteisen hyvänkin tarkoituksiin. Tutkimuksessa toivotaan, että näitä psykologisia ominaisuuksia ”ei nähtäisi hyvänä tai pahana, vaan evoluution ja ihmisluonnon ilmentymisen tuloksina, jotka voivat olla hyödyllisiä tai haitallisia kontekstista riippuen”.