Narsistin tytär IS:lle: Äiti haastoi riitaa yo-kirjoitusteni aikana

Narsisti pitää itseään muiden yläpuolella eikä omaa empatiaa.

Narsistin tytär Sanna (nimi muutettu) kertoo kokemuksistaan Ilta-Sanomissa.

Nelikymppinen Sanna on kokenut, kuinka äiti painostaa tulemaan ulkomailta jouluksi kotiin, mutta sanookin junassa jo matkaavalle tyttärelleen, että ei haluakaan nähdä. Tai sitten äiti ostaa kalliita lahjoja yhdelle lapselle ja naureskelee muille.

Sanna uskoo, että hänen äitinsä on narsisti tai että äidin käytöksessä on ainakin vahva narsistinen pohjavire. Äiti on ollut hoidossa muun muassa mielenterveysongelmien vuoksi.

– Kun minulla oli ylioppilaskirjoitukset, äiti haastoi koko ajan riitaa. En saanut hetkeäkään rauhaa. Se tuntui pahalta. Hän sai tuntemaan, että vika oli minussa, Sanna kertoo lehdelle.

Psykiatrian professori Hasse Karlssonin mukaan narsistinen persoonallisuushäiriö voi olla vaikea tunnistaa, koska ihmisen toimintakyky on esimerkiksi moneen muuhun psykiatriseen sairauteen verrattuna niin korkea.

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä pitää itseään muiden yläpuolella eikä omaa empatiaa. Hänellä voi olla suuruudenkuvitelmia ja hän haluaa olla kaiken keskipisteenä.

Välejä narsistiin ei kuitenkaan kannata Karlssonin mielestä katkaista eikä haastaa riitaa, koska ne yleensä johtavat vain isompiin vaikeuksiin. Kannattaa pitää viileää välimatkaa ja puolustaa riittävästi omia rajojaan.