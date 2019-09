”Napanuora katkaistiin brutaalisti”

Kansanedustaja pääsi kirjallisuuslehti Parnasson kanteen.

Parnasso on julkaissut kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven haastattelun. Syynä on poliisimies Kilven kirjailijaura, jossa hänellä nyt on ”vaalikautta pidempi suunnitelma nimeltä Undertaker”, joita on julkaistu toistaiseksi kolme jännitysteosta.

Kulttuurilehti siteeraa Kilven taannoisen teoksen Finlandia-ehdokkuuden perusteluja. Palkintoraadin mukaan ”teos räjäyttää dekkarilajin konventiot, koska… rikos otetaan vakavasti psykologisena, humaanis-moraalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä”.

Huhtikuun vaaleissa kansanedustajaksi äänivyöryllä valitun Kilven elämä muuttui.

– Olen ollut 20 vuotta poliisin hommissa. Niissä eletään ihan omassa kuplassa, pukeudutaan erityisiin vaatteisiin, ollaan yhdessä usein yötä päivää ja pidetään toisista huolta kovissa tilanteissa. Moni imeytyy liiankin tiukasti siihen maailmaan, ja yhteydet muuhun yhteiskuntaan katkeavat, Marko Kilpi kuvailee Parnassolle.

– Napanuora katkaisiin brutaalisti, enkä ole ehtinyt kuin tyhjentää entisen työpaikkani kaapin. Vanhalle maailmalle on pitänyt heittää täysin hyvästit.

– Varmasti työpaikan muutos näkyy kirjoissa lähivuosina. Aika paljon olen jo törmännyt tilanteisiin, joissa on tuntunut olevan jotain kirjoittamista laukaisevaa. Elämänpiirin muutos vaikuttaa väkisinkin, hän kuvailee politiikkaa.