”Nämä yrittäjät pelkäävät etteivät pääse eläkkeelle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pieni osa yrittäjistä sanoo, ettei jää koskaan eläkkeelle.

Suomessa on valtion erityisrahoitusyhtiön Finnveran mukaan kymmeniä tuhansia eläkeikää lähestyviä yrittäjiä, joilla ei ole tietoa, miten eläkkeelle siirtyminen tapahtuisi ja mistä löytyisi yritystoiminnalle jatkaja.

Tyypillisesti kyse on pienyrittäjästä, jolla on huoli työntekijöiden tulevaisuudesta ja siitä, että oma omaisuus on kiinni yrityksessä. Liiketoiminta kuihtuu, kun yrityksen näkymät ovat epävarmat.

– Pieni osa yrittäjistä sanoo, ettei jää koskaan eläkkeelle. Yrittäjyyteen liittyy ammattiylpeyttä, mutta tosiasiassa kyse voi olla defenssimekanismista, asian selittämisestä itselle parhain päin. Uskon, että nämä yrittäjät todella pelkäävät, että eivät koskaan pääse eläkkeelle ja eroon yrityksestään, kertoo akatemiatutkija Monika von Bonsdorff Jyväskylän yliopistosta Finnveran tiedotteessa.

Hän johtaa Suomen Akatemian Optimal-kehittämishanketta, jossa selvitetään yrittäjien eläkkeelle siirtymisen haasteita suomalaisissa omistajavetoisissa pk- ja mikroyrityksissä.

Hankkeessa pyritään kehittämään malli ja sovellus, joiden avulla voidaan lisätä yrittäjien eläkkeelle siirtymiseen liittyvää tietoutta, optimoida eläkkeelle siirtymistä, turvata työpaikkojen säilyminen ja tehdä yrittäjyydestä houkuttelevampi työllistymisvaihtoehto.

– Yrityksestä irtaantumista tulisi suunnitella ja valmistella ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Polut pois työelämästä ovat yksilöllisiä. Oman yrityksen ja työntekijöiden tulevaisuudesta kannetaan usein huolta, joskus jopa oman jaksamisen kustannuksella. Toisaalta, vaikka päivät saattavat olla pitkiä, koetaan työn tekeminen ennemmin harrastuksena, von Bonsdorff kertoo

Finnveran rahoittamista yrityskaupoista tehdyn tutkimuksen mukaan viiden vuoden kuluttua kaupasta yli 80 prosenttia ostetuista yrityksistä jatkoi toimintaansa, kun uusista, perustetuista yrityksistä puolet ajautui konkurssiin tai lopetti toimintansa jo ensimmäisten viiden vuoden aikana.

– Yrityskauppa ja omistajanvaihdos ovat siis ostajalle varmempi, yrityksen mukana tulee parhaimmillaan toimiva liiketoiminta ja valmis asiakaskunta. Mutta se on myös myyjälle tapa saattaa yritys eteenpäin, säilyttää työpaikat ja olemassa oleva palvelu paikkakunnalla. Kannattava hankkeeseen on saatavilla rahoitusta, eikä edes miljoonan yrityskauppaan tarvita miljoonaa omasta takaa, kertoo omistajanvaihdoksiin ja yrityskauppoihin erikoistunut Finnveran aluepäällikkö Janne Koivuniemi.

Von Bonsdorff ja Koivuniemi keskustelevat yrittäjyydestä ja eläköitymisestä Porin SuomiAreenassa keskiviikkona.