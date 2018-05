Nämä viisi asiaa lännen tulisi ymmärtää Venäjästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan Itävallan-suurlähettilään Olexander Scherban mukaan nyky-Venäjä on haaste, jollaiseen länsimaat eivät ole aiemmin joutuneet vastaamaan.

Ukrainan Itävallan-suurlähettilään Olexander Scherban mukaan länsimaiden tulisi ymmärtää ainakin viisi asiaa Vladimir Putinin johtamasta Venäjästä. Hän kirjoittaa asiasta Kyiv Post -lehdessä.

Ensinnäkin, Putinin tavoite on Scherban mukaan revanssi ja kosto Mihail Gorbatshovin ajasta. Tavoite on käytännössä tuoda kylmän sodan jakolinjat takaisin.

Toiseksi, nyky-Venäjä on Scherban mukaan poliittinen projekti ja on ollut sitä jo pidemmän aikaa.

– Lännessä et voi tehdä suunnitelmia kovin paljoa yli vaalikauden. Venäjällä, jossa vaalit eivät merkitse mitään ja jokainen yhteiskunnallinen ryhmä on riippuvainen Kremlistä, valtaapitävien on mahdollista ajatella ja toimia pitkäjänteisesti.

– On syytä uskota, että esimerkiksi Krimin miehitys oli suunniteltu pitkälti etukäteen ja osa Venäjän revanssihakuisuutta. Jos mietit, mitä tapahtuu seuraavaksi, lakkaa arvioimasta Venäjän media hulluksi puheeksi ja kuuntele tarkkaan.

Scherban mukaan lännen heikentäminen ei ole osoittautunut kalliiksi Venäjälle: täytyy vain päästä kiinni ihmisten ajatuksiin ja sekoittaa vaaleja.

– Venäjä on hyvä molemmissa.

Kolmas ymmärtämistä odottava totuus on Scherban mukaan se, että ystävällinen kädenojennus ei auta.

– Venäjä mittaa suuruuttaan vihollisten suuruudella. Sen suurin nyöryytys 90-luvulla oli, että Yhdysvallat ei enää ollut sen vihollinen.

Scherban mukaan länsimaissa ei myöskään ymmärretä, että Venäjällä arvostetaan pelkoa.

– Kun kysyt keskivertovenäläiseltä, mikä Neuvostoliittossa oli niin hienoa, saat todennäköisesti vastaukseksi, että ”maailma pelkäsi meitä”. Pelättynä oleminen on heille keskeistä. Jos näet tämän päivän kansainvälisen pelon ilmapiirin ongelmallisena ja aiot hoitaa ongelmaa tekemällä yhteistyötä Venäjän kanssa, mieti vielä kahdesti.

Scherban mukaan asiat Venäjällä eivät muutu, kun Putinin aika mahdollisesti joskus loppuu. Hän arvioi, että Kreml ei ole vain Putin, vaan kokonainen ”politbyroo”, joko seisoo hänen takanaan ja kykenee kasvattamaan sekä valitsemaan aikanaan myös Putinin seuraajan.

– Joukko koostui ensin Putinin vanhoista KGB-ystävistä, mutta ajan myötä nuorempia tovereita on liittynyt mukaan. He ovat älykkäitä, varakkaita ja usein länsimaissa koulutettuja. Heissä yhdistyy KGB-veteraanin ajattelutapa ja lännen tuntemus.

– Mietiä tätä hetki: Maailman suurin ydinasevalta on revanssinhakuinen voima, joka ajattelee pitkäjänteisesti, jota johtaa kaikkia maan resursseja kontrolloiva eliitti, jonka kärsimään tottunut kansa tukee johtajiaan ja jota mitkään säännöt eivät koske. Mitkään länsimaailman rajat ja säännot – vaalit, raha, lait – eivät rajoita heitä. He vastaavat toiminnastaan vain yhdelle johtajalle, jonka suosio kasvaa jokaisen sodan myötä ja joka haluaa pakkomielteisesti palata ajassa taaksepäin.

– Venäjä on paljon vahvempi kuin mikään lännen vastustaja viimeisinä vuosikymmeninä – kun taas länsi näyttää täysin varautumattomalta.