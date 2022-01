Nämä velkaannuttavat nuoria

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorten osuus lisääntyy myös Takuusäätiöstä velkojen järjestelyä hakeneessa asiakkaissa.

Takuusäätiön neuvonnan asiakkaat velkaantuivat viime vuonna ennätyksellisen paljon osamaksuista, opintolainoista ja vuokrarästeistä. Näitä velkoja oli etenkin nuorilla ja he hakivat apua Takuusäätiöstä aiempaa enemmän.

Nuorten osuus on lisääntynyt Takuusäätiöstä velkojen järjestelyä hakeneessa asiakaskunnassa. Noin joka kolmas hakija oli viime vuonna alle 30-vuotias. Heidän osuutensa on lisääntynyt kaikkiaan yli 30 prosenttia kahden viimeisen vuoden aikana.

Aiempaa useammalla Velkalinjan ja chatin yhteydenottajalla oli eri velkatyyppejä. Kulutusluottoja oli lähes yhtä paljon kuten aiempinakin vuosina, mutta niiden ohella oli yhä useammin osamaksuja, vuokrarästejä ja opintolainoja.

Eniten neuvottujen veloissa lisääntyivät osamaksut. Niitä oli peräti 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Nuorilla oli yli 2,5 kertaa useammin osamaksuja ja vuokrarästejä kuin vanhemmilla ikäryhmillä.

– Varsinkin verkkokaupassa osamaksua tarjotaan ensisijaisesti. Pienituloisten on helppo tarttua osamaksuun etenkin, ellei muuta lainaa saa. Osamaksuja myönnetään usein nuorille, joilla on hyvin pieni takaisinmaksukyky, kertoo Takuusäätiön neuvonnan vastaava asiantuntija Henri Hölttä.

Osamaksujen merkitystä velkataakkana helposti aliarvioidaan. Jos velat ovat suhteellisen pieniä, niitä tulee otettua useita. Kun kuukausierätkin ovat tavallisesti pieniä, pääoma lyhenee hitaasti ja luotosta tulee lopulta kallis.

Takuusäätiön mukaan pienituloiset voivat ylivelkaantua pelkästään osamaksuista. Kulutusluotoista ennestään velkaantuneilla ne puolestaan vaikeuttavat muiden velkojen maksua.

Opintolainat ja vuokrarästit haastavat nuorten taloutta

Opintolainoja oli viime vuonna lähes 40 prosenttia useammalla neuvotulla kuin edellisvuonna. 2010-luvun opintotukiuudistuksissa lainapainotteisuus opintojen rahoittamissa lisääntyi huomattavasti. Sitä nostetaan vuosi vuodelta enemmän.

Opintolainat on sidottu viitekorkoon ja on nyt hyvin edullista. Opintolainaa kertyy jopa yli 30 000 euroa, jos sitä nostaa koko opintojen ajan. Sen takaisinmaksu esimerkiksi 200 euron kuukausierällä kestää kuitenkin runsaat kymmenen vuotta jo nykyisellä hyvin alhaisella korolla.

– 30 000 euron laina on niin iso, että mahdollinen koron nousu tuntuu sen lyhentämisessä tulevaisuudessa. Kun lähes kaikilla neuvotuilla nuorilla on opintolainan lisäksi yhä enemmän myös muita velkoja, monella on haastava taloustilanne edessä, jos lainamenot syövät ison osan tuloista, Hölttä kertoo.

Myös vuokraveloilla voi olla pitkäaikaisia seurauksia nuoren elämässä. Niitä oli viime vuonna 33 prosenttia useammalla neuvotulla kuin vuonna 2020 ja varsinkin nuorilla. Tavallisimmin he jättivät vuokran maksun väliin muiden velkojen hoidon vuoksi.