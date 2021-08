Nämä uskomuksemme onkin kumottu jo vuosikymmeniä sitten

Geneetikko ja neurotieteilijä professori Simon E. Fisher on julkaissut twitter-ketjun, jossa hän muistuttaa eräiden yleisten genetiikan alan uskomusten olevan keksittyjä. Ihmisominaisuuksia koskevat myytit ovat innostavia ja kiehtovia, mutta usein epätosia.

– Aloitetaan klassikolla: hieno kielen pyöreäksi saamisen taide. Jotkut ihmiset saavat kielen laidat u-muotoon, toiset eivät. Yleisesti opetetaan, että tätä korvaamatonta taitoa kontrolloi yksi määräävä geen, Simon Fisher kirjoittaa.

– Mutta idea siitä kuopattiin jo vuosikymmeniä sitten, hän tyrmää.

Professori Fisherin mukaan rullakieli on kaikkein sitkein geenimyytti. Sen aloitti alan pioneeri Alfred Sturtevant 1940-luvulla. Jo 1952 tutkimukset olivat kuitenkin osoittaneet, ettei ominaisuus periydy. Sturtevant itsekin vetäytyi asiasta, mutta ei voinut estää sen vyöryä koulukirjoihin.

Toisena ovat korvannipukat. Joka vuosi koululuokissa tutkitaan, ovatko nipukat ”kiinni” päässä vai roikkuvatko ne vapaina. Lapsille kerrotaan geenistä, joka saa korvannipukat kiinni ihoon.

Tätä uskomusta kuitenkin kumottiin jo 1937. Viimeistään 2017 genomitutkimuksen myötä tiedetään, että asiaan vaikuttaakin kymmeniä eri tekijöitä.

Entä silmien väri? Jos molemmat vanhemmat ovat sinisilmäisiä, niin on lapsikin?

Väärin. Jo vuonna 1919 tutkimus totesi, että 12 prosenttia sinisilmäisten vanhempien lapsista saa muun väriset silmät.

– Kävi ilmi että silmien väri (iiriksen pigmentti) on jälleen yksi monimutkainen piirre, jonka genominen kehitys nyt on demystifioinut, Fisher kuittaa ja kertoo 50 yhdistelmämahdollisuudesta.

Fisherin mukaan 1990-luvulla vielä oli yleistä kuulla vasenkätisyyden geenistä.

– Pikakelaus vuoteen 2021: 1,7 miljoonan ihmisen geenien ominaisuuksien tarkastelu yhdistää asiaan 48 lokusta, mutta useimmat muuttujat ovat yhä tuntemattomia.

– Voisin jatkaa, mutta sen sijaan tässä on viesti kotiin. Jos olet utelias siitä miten geenit tekevät sinusta ainutlaatuisen, älä odota siistejä & helppoja vastauksia. Tämän kudoksen rikkaus on yksi syistä, jonka vuoksi ihmisgenetiikka on niin dynaaminen & kiinnostava tieteen ala, professori Fisher päättää.

Remember when you first learned about genetics at school? All those fascinating examples of human traits that are each determined by just a single gene? Time to check in on some of your favourites to see how they’re doing…1/n

— Simon E. Fisher (@ProfSimonFisher) August 10, 2021