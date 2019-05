Nämä tiedot Antti Rinne vahvistaa hallitusneuvotteluista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueet ovat sopineet 1,2 miljardin menolisäyksistä ja 700 miljoonan veronkorotuksista nettona.

Hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne (sd.) vahvistaa, että tuleva hallitus aikoo lisätä pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla.

– Kyllä se pitää paikkansa, Antti Rinne sanoi toimittajille eduskunnassa tänään tiistaina iltapäivällä.

Rinne kertoi, että menolisäykset katetaan työllisyystoimenpiteillä, veroelementeillä ja uudelleen kohdennuksilla.

– Normaalin talouskasvun olosuhteissa ei tule lisää velkaa, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan normaali talouskasvu tarkoittaa noin kahden prosentin kasvua.

Rinne kertoi, että tulevat kertaluontoiset investoinnit aiotaan rahoittaa käyttämällä valtion omaisuutta joko pääomittamiseen tai muuttamalla omaisuutta taseesta toisen muotoiseksi. Rinne ei vahvistanut tietoa valtion omaisuuden myynnistä kolmen miljardin edestä.

Rinne ei suostunut kertomaan tulevista infrahankkeista.

– Tänään käydään neuvotteluja ryhmissä siitä, miten laadittu raami jakautuu ryhmien sisällä. Kun ne ovat valmiita tänä iltana toivottavasti, päästään viimeistelemään (hallitus)ohjelma, joka on jo hyvin pitkällä.

Myös veronkevennyksiä tulossa

Rinne sanoi, että verokeinot on lyöty lukkoon, mutta yksityiskohtia hän ei halunnut kertoa. Rinne vahvisti kuitenkin, että veroja korotetaan yhteensä 700 miljoonalla eurolla nettona.

– Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös veronkevennyksiä, Rinne huomautti.

Rinteen mukaan valtiovarainministeriö on arvioinut työllisyyden paranevan 60 000 työpaikalla 75 prosenttiin asti tämän vaalikauden aikana normaalin talouskasvun olosuhteissa.

– Kyllä siellä on toimenpiteitä, jotka vaativat jonkin verran rahaakin, mutta nettolisäys on 60 000 työpaikkaa.

Rinne sanoi, että tavoitteena on, että julkinen talous on tasapainossa vaalikauden lopussa.

Vappusatasen hintalappu 700 miljoonaa euroa

Hornetit korvaavan HX-hävittäjähankkeen hintalappu on kehysten mukaisesti 10 miljardia euroa, ja Rinteen mukaan se pystyy kehyksissä sellaisena. Vappusatasen hintalappu on Rinteen mukaan noin 700 miljoonaa euroa sitten, kun sadan euron korotus eläkkeisiin on kokonaan toteutettu.

Kemin sellutehdashankkeesta Rinne sanoi, että hallitus haluaa metsäpolitiikallaan huolehtia siitä, että ilmastotavoitteet toteutuvat

– Ja samalla huolehditaan siitä, että metsäyhtiöiden hankkeet voivat toteutua siinä määrin kuin raaka-ainevarat antavat siihen mahdollisuuden, Rinne sanoi.

Asiakohtaisten neuvotteluryhmien on aika saada määrärahat jaettua tänään kello 22 mennessä ja puheenjohtajien on tarkoitus ryhtyä käymään läpi tuloksia huomenna keskiviikkona puolenpäivän aikaan.