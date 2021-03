Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.

Miten on mahdollista, että Suomi ajautui näin sekavaan tilaan?

”Ei pidätä kapinat tai sodat”, arvioi vapaasti siteeraten presidentti Tarja Halonen Ylen TV1:n Ykkösaamussa tammikuun lopulla tänä vuonna, kun häneltä kysyttiin näkemystä vaalien siirtämisestä. Viesti oli, että Suomi järjestää vaalit. Tätä viestiä on alleviivattu viime päiviin asti.

Piti sitten hallituksen venyttää tämän viikon loppuun esitystään, ettei Suomi kykene järkevästi vaaleja järjestämään. Lopputulos on uskomaton mahalasku hallitukselta, jonka keulahahmo on ulkomaisten laatulehtien kansikuvapäättäjä.

Kun Tarja Halonen antoi lausuntonsa, muuntovirus riehui muualla Euroopassa, ei Suomessa. Ilmeisesti ajateltiin, että Suomi säästyy ehkä lähes ainoana Euroopan valtiona uudesta aallosta ilman ns. kovaa tartuntapiikkiä. Suomen rajat vuotavat, rekkoja tulee pahasti pandemiasta kärsineestä Virosta ilman pakollista testausta, ja hiihtolomien alla kädet nostettiin pystyyn ilmeisesti iloisena siitä, että joulun pyhät menivät hienosti.

Katselin Ylen A-talkia torstaina. Pääministerin ja oikeusministerin viesteistä oli pääteltävissä, että vaaleihin mennään. Ja ainakin oikeusministeriöstä on arvioitu, että vaalit voidaan järjestää.

Jos kuntavaalit olisivat olleet vuosi sitten, vaalien siirtäminen olisi ollut perusteltua siksikin, että poikkeusoloihin ei olisi ollut aikaa varautua. Hallitusta olisi luultavasti kiitelty johtamisesta vaikeina aikoina. Nyt kun pandemiaa on kärsitty vuosi ja vaaleihin ollut aikaa valmistautua, eilen vuodettu vaalien siirtoesitys on epäonnistuminen koko hallitukselta.

Lahtipenkkiin ollaan asettamassa pienen RKP:n oikeusministeriä, joka johtaa pienehköä ja toki vaaleista vastaavaa ministeriötä. Saatan kuulostaa vääräleukaiselta, mutta on pakko muistuttaa, miten loistavasti pääministeri ja hänen esikuntansa ovat napanneet kriisistä pinnat itselleen: on kumottu tasavallan presidentin nyrkki, mistä synnytettiin kuva vahvasta pääministeristä, on halua keskittää poikkeusoloissa viestinnällistä valtaa valtioneuvoston kansliaan ja pitää koronan koordinaatiovastuu siellä – ja lopulta ulkomaita myöden kiinnostutaan Suomen uudesta pääministeristä.

Riekaleinen Katalonia järjesti vaalit, Suomessa ne siirretään aivan viime tingassa. Päätös olisi pitänyt tehdä aiemmin ja antaa todellinen kuva siitä, mikä on Suomen kyky järjestää vaalit poikkeusoloissa.

