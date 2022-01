Nämä ravintoloiden rajoitukset tulevat voimaan perjantaina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa.

Epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömät ravitsemistoiminnan rajoitukset otetaan käyttöön Ahvenanmaan maakunnassa.

Leviämisalueen rajoitukset ovat voimassa perjantaista alkaen Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Ahvenanmaan maakunnassa.

Anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy kello 17 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 05-18. Rajoitus koskee myös ravintoloita, jotka eivät anniskele alkoholijuomia eli muun muassa kahviloita ja pikaruokaloita. Ruokaravintolat saavat olla auki kello 20:een asti koronapassia edellyttämällä.

Ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä- ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravitsemisliikkeissä on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakaspaikkarajoitukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Mikäli ravintola aikoo edellyttää asiakkailtaan koronapassia, passin tulee olla käytössä ravintolan koko aukioloajan.

Tiistaista 28.12. alkaen koronapassin käyttö ei enää nykyiseen tapaan vapauta ravitsemisliikkeitä niille asetetuista rajoituksista.

Anniskelu päättyy kaikissa ravitsemisliikkeissä kello 17. Ravitsemisliikkeiden, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, aukiolo päättyy kello 18. Ruokaravintolat saavat kuitenkin olla auki kello 20:een asti koronapassia edellyttämällä.

Koronapassin käytön rajoitukset ovat voimassa 20.1. saakka.

Kainuun maakunnassa ei ole erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Huolimatta siitä, että koronapassin edellyttäminen ei enää vapauta rajoituksista kuten ennen, sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä koko aukiolonsa ajan koko maassa. Mikäli ravintola aikoo edellyttää asiakkailtaan koronapassia, passin on oltava käytössä ravintolan koko aukioloajan.