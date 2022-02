”Nämä pääministerin sanat kannattaa panna merkille”

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan hallitus vahvisti nyt sitoutuneensa leikkauksiin.

Uusien valtiopäivien ensimmäisellä kyselytunnilla kokoomuksen Arto Satonen puhui talouspolitiikan arviointineuvoston muuttuneesta suosituksesta.

– Heidän viestinsä oli siis se, että nyt on suhdannepolitiikassa ihan toinen vaihe kuin aikaisemmin, eli enää ei ole perusteita vuoden 2023 budjetissa elvyttää. Kun tähän asti hallitus on mennyt suhdannepolitiikassaan talouspolitiikan arviointineuvoston taakse, niin kysynkin nyt pääministeriltä. Onko hallitus nyt sitoutunut talouden arviointineuvoston suosituksiin? Aiotteko te vahvistaa julkista taloutta 0,5—1 miljardilla ja perua aikeenne ylittää menokehykset 500 miljoonalla, Arto Satonen kysyi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi, että ”hallituksen talouspolitiikka koronakriisin ja pandemian keskellä on ollut elvyttävää, ja mielestäni tämä on ollut oikea linja”.

– Mutta mitä tulee tulevaisuuteen, niin kyllä ilman muuta on selvää, että Suomen pitää olla kestävällä pohjalla taloudellisesti. Meidän julkisen taloutemme pitää olla kestävällä pohjalla, ja tässä avaimena on tietenkin talouskasvu, työllisyyden vahvistaminen ja sitä kautta velkasuhteen taittaminen ja kestävämmälle kasvu-uralle pääseminen, Sanna Marin sanoi.

– Me haluamme totta kai vastuullista talouspolitiikkaa, ja tältä osin hallitus on toiminutkin. Me olemme tehneet rakenteellisia uudistuksia — viimeisimpänä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen — mutta myös lukuisia toimia työllisyyspolitiikan puolella, joilla me pyrimme puuttumaan niihin rakenteellisiin ongelmiin, joita meillä yhteiskunnassa on.

Jatkokysymyksessään Arto Satonen kysyi vuoden 2023 budjetista. Hän halusi tietää, tekeekö hallitus menosopeutuksia siihen budjettiin vai lähtevätkö he tekemään vaalibudjettia. Satonen kysyi myös valmiudesta tehdä kunnianhimoisempia työllisyystoimia.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan ”hallitus on jo viime vuoden kehysriihessä sopinut, että tänä vuonna tulemme kehysriihessä tekemään sopeutustoimia 370 miljoonan euron edestä — tämä on jo aiemmin kerrottu — ja kyllä me menemme kehysriiheen sillä tavalla kuin aikaisemmin olemme sopineet”.

– Mitä tulee näihin työllisyystoimiin, niin näidenkin osalta olemme tehneet runsaasti. Olemme tehneet erittäin paljon työllisyystoimia, myös niitä rakenteellisia toimia; esimerkiksi lisäpäivien poistamista, mistä aikaisemmin olemme esityksen antaneet. Nyt me tulemme jälleen tekemään toimia: 110 miljoonan euron edestä tulemme tekemään työllisyyttä vahvistavia toimia, jotka vahvistavat myös julkista taloutta tällä kokonaissummalla, ja tässä määräaika on tämän kuun puoliväliin mennessä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan ”pääministerin sanat kannattaa kyllä panna merkille seuraavien kolmen kuukauden kannalta”.

– Hän tässä toisti, että hallitus on sitoutunut leikkaamaan tämän vuoden menotasosta 370 miljoonan euron verran ensi vuoteen, mitä se kehyksiin — edes teidän rikkomiinne, kertaalleen korotettuihin kehyksiin — palaaminen ensi vuodelle tarkoittaisikin, Kai Mykkänen sanoi.

– Samaan aikaan meidän laskujemme mukaan on jo miljardin verran esitetty menolisäyksiä. Osan pääministeri itsekin on tuntunut kuittaavan, jos katsotaan erityisesti vasemmiston ja vihreiden puheenvuoroja. Tämän yhtälön yhteen saaminen on teidän tärkein tehtävänne, ja toivomme kyllä siihen onnea. Tulemme pitämään teidät kovilla, jos se ei tule onnistumaan, Mykkänen lupasi.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczilla oli kysymys pääministerille.

– Oletteko yhtä sitoutunut siihen, että tätä edellisessä kehysriihessä sovittua kehystä vuodelle 2023 ei ylitetä seuraavassa kehysriihessä?, Ben Zyskowicz kysyi.

– Me menemme kehysriihtä kohti niiden linjausten mukaisesti, mistä aikaisemmin olemme sopineet, Sanna Marin vastasi.

– Miten te tulette sieltä ulos?, Zyskowicz heitti.

– Siitä neuvotellaan, Marin totesi.