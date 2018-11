Nämä ovat Vladimir Putinin ennätykset – myöhästyi taas tunteja

Venäjän presidentti Vladimir Putinin oli määrä tavata Singaporessa pääministeri Li Xian Lun 13. marraskuuta. Presidentti kuitenkin myöhästyi, mikä sekoitti päivän aikataulun. Tapaaminen pääministerin kanssa jouduttiin perumaan ja siirtämään seuraavalle päivälle.

Belsatin mukaan Putinin lento Singaporeen oli 1,5 tuntia myöhässä. Kommersantin kirjeenvaihtaja Andrei Kolesnikovin mukaan presidentin aikataulu olisi ollut vielä pelastettavissa, mutta ongelmat lentokentällä viivyttivät aikataulua.

Li Xian Lun ei voinut odottaa Putinia, koska hänen oli kiirehdittävä ASEAN-kokoukseen. Putin tapasi 13. päivän aikana vain Singaporen presidentti Halima Jacobin.

Myöhästely valtionjohtajien tapaamisista on Vladimir Putinille tavallista. Hän myöhästyi myös heinäkuussa Helsingissä pidetystä tapaamisestaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.

Radio Free Europen tekemästä listasta näkyy Vladimir Putinin pisimmät myöhästymiset valtionjohtajien tapaamisista. Listan kärkipaikkaa pitää liittokansleri Angela Merkelin tapaaminen, josta Putin myöhästyi neljä tuntia 15 minuuttia.

Trump would have had to wait 6 minutes more than Queen Elizabeth II, if he was not late himself. Angela Merkel waited for over four hours. #HelsinkiSummit #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/VAWfAvAB2I

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) July 16, 2018