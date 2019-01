Heljä Misukka: Nämä ovat vaalien kuumimmat kysymykset

Joillekin saattaa tulla yllätyksenä se, ettei vaalien kärkiteemoissa ole kansalaisten mielissä maakuntauudistus, Nato tai maahanmuutto.

Vaalikeskusteluja kuunnellessa näin saattaisi joskus päätellä. TNS Kantarin kyselyn mukaan viisi tärkeintä asiaa, joihin pidettiin tärkeänä vaikuttaa ovat järjestyksessä sairaiden hoito, nuorten syrjäytyminen, vanhusten hoito, työttömyys ja koulutusasiat. Hyvin arkiset ihmistä lähellä olevat asiat siis kiinnostavat kansalaisia.

Poliitikoilla ja toimittajilla on pitkälti valta päättää, mikä on kevään vaalien agenda ja saako käyty keskustelu ihmiset innostumaan uurnille. Ehdotan, että pidätte äsken mainitut viisi aihetta kärkikahinoissa, jos äänestysprosentti on teille tärkeä.

Jokaiseen aiheeseen liittyy jotenkin kasvatus ja koulutus, vaikka sitä ei heti suoralta kädeltä näkisi. Sairaiden ja vanhusten hoito tarvitsee koulutettuja käsipareja. Mitä pidemmälle ihminen kouluttautuu, sen terveempi hän tilastojen mukaan on. Vapaan sivistystyön palvelut, kuten kansalaisopintojen kielten, liikunnan ja taideopetus puolestaan pitävät seniorikansalaiset pidempään toimintakykyisinä ja terveinä. Tutkittu juttu.

Nuorten syrjäytymiseen löytyy apua koulutusjärjestelmän jokaiselta portaalta varhaiskasvatuksesta lähtien. Oppivelvollisuuden pidentäminen, varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääminen, esiopetus jo 5-vuotiaasta, hyvä harrastus jokaiselle lapselle, opintojen ohjauksen tarjoaminen, oppimisen tuen varmistaminen ja riittävän pienet ryhmäkoot ovat kaikki konkreettisia keinoja, joilla syrjäytymistä taklataan. Kysykää ehdokkailta, mitä näistä he kannattavat!

Työttömyys on sitä todennäköisempää, mitä heikompi koulutuspohja yksilöllä on. Jos työllisyystavoite asetetaan 75 %:iin, on panostettava vahvasti aikuisten perustaitoihin, ammatinvaihtajiin ja aikuisopiskelijoiden toimeentulon turvaamiseen. Suomessa on yli puoli miljoonaa aikuista, joilla ei ole toisen asteen koulutusta ja joiden työllisyysaste on sen vuoksi painumassa alle 40:een.

Työllisyyden nosto edellyttää myös panostuksia korkeaan osaamiseen, sillä työpaikkoja syntyy sinne, missä on innovaatioita. Tulevaisuuden Suomessa ratkotaan globaaleja viheliäisiä ongelmia tutkimuksen ja tieteen avulla sekä satsaamalla perustutkimukseen. Tästä vaaleissa on kysymys.

Heljä Misukka Heljä Misukka on OAJ:n koulutusjohtaja.