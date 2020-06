Nämä ovat uudet koronasuositukset: Rajoja avataan heinäkuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on päättänyt lieventää koronasuosituksia ja vapauttaa liikkumista.

Hallitus on päättänyt lieventää koronaviruksen torjumiseksi annettuja suosituksia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi tiedotustilaisuudessa tiistaina, ettei valtioneuvosto anna enää erillisiä suosituksia eri-ikäisille suomalaisille.

Yli 70-vuotiaille annetut ohjeet muun muassa fyysisten kontaktien välttämisestä siis poistuvat. Taustalla on edelleen hidastunut epidemiatilanne, jonka katsotaan mahdollistavan suositusten muuttamisen.

Kiuru muistutti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n koronasuositukset pätevät yhä, ja niitä tulisi noudattaa. Ministeri korosti myös oman harkinnan ja vastuun tärkeyttä.

– Epidemia ei missään tapauksessa ole vielä ohi.

Hallitus päätti tiistaina myös etätöistä. Tähän asti voimassa olleesta laajasta etätyösuosituksesta luovutaan elokuun 1. päivästä alkaen. Suositusta arvioidaan uudelleen, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.

– Etätyön tekemisellä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus koronaepidemian estämisessä, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pekonen muistutti työnantajan vastaavan aina siitä, että työ on turvallista. Hänkin korosti, ettei epidemia ole vielä ohi ja että rajoitustoimien purkamisen vaikutuksia on yhä tarpeen seurata.

Matkustusta avataan vaiheittain

Matkutussuositusten suhteen edetään hallituksen mukaan varovasti ja vaiheittain. Sisärajavalvonnasta ja rajaliikenteen rajoituksista on jo aiemmin luovuttu Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan osalta.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan seuraava vaihe on edessä heinäkuun 13. päivänä. Tällöin rajoituksista luovutaan niiden EU- ja Schengen-maiden kohdalla, joissa koronaviruksen esiintyvyys on 14 vuorokauden tarkastelujaksolla on samalla tasolla tai matalampi kuin kahdeksan uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Näiden maiden osalta poistuisi samalla myös suositus kahden viikon omaehtoisesta karanteenista Suomeen palatessa.

– Hallitus tarkastelee tilannetta ja tekee tarvittavat päätökset 10. heinäkuuta mennessä. Tautitilannehan elää nyt jokaisessa maassa ja sen takia tätä täytyy jatkuvasti seurata, Ohisalo totesi.

Hän listasi esimerkkinä maat, joiden kohdalla rajoituksia voitaisiin tämän hetken tautitilanteen perusteella avata. Maat ovat Italia, Itävalta, Kreikka, Liechtenstein, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi ja Unkari sekä Kroatia, Kypros ja Irlanti.

– On syytä huomioda, ettei tämä ole lopullinen maalistaus vaan päätökset tehdään silloin ajantasaisen tilannetiedon pohjalta lähempänä suunniteltua rajoitusten purkamisen päivämäärää.

Myös henkilöliikenne muista EU- ja Schengen-maista Suomeen olisi 13. heinäkuuta alkaen edelleen rajoitettua. Sallittua olisi Suomessa asuvien EU- tai Schengen-valtioiden kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomessa oleskeluluvalla olevien kolmannen maan kansalaisten paluuliikenne Suomeen. Muutoksena aiempaan sallittaisiin sukulaisten tapaaminen ja kiinteän omaisuuden hankintaan liittyvä liikenne Suomeen.

Muiden kuin EU-maiden osalta seurataan Maria Ohisalon mukaan EU-keskustelua.

– Asiaa on tärkeää koordinoida EU-tasolla ja Suomi on tässä asiassa aktiivinen.