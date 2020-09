Nämä ovat uudet koronarajoitukset – ”julkisuudessa väärää tietoa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ravintoloiden, baarien, yökerhojen ja kahviloiden toimintaa koskevat samat rajoitukset kuin elokuussa.

Aluehallintovirasto (AVI) on julkaissut koosteen syyskuuta koskevien koronavirusrajoitusten sisällöstä.

AVI kertoo saaneensa runsaasti kysymyksiä elokuun 24. päivänä tehtyjen päätösten sisällöstä, josta on liikkunut vääriä tietoja myös julkisuudessa.

Syntymäpäiväjuhlia, häitä tai ylioppilastilaisuuksia ei lasketa yleisötilaisuudeksi tai yleiseksi kokoukseksi. Kokoontumisrajoitukset eivät siis koske yksityistilaisuuksia.

– Jos yksityistilaisuus järjestetään ravintolassa, tilaisuudessa pitää huomioida ravintolatoiminnalle asetetut rajoitukset, AVI tiedottaa.

Syyskuussa voi järjestää kaikenkokoisia tapahtumia. Jos tapahtumaan osallistuu yli 50 henkilöä, järjestelyissä pitää noudattaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Syyskuussa THL:n ja OKM:n ohjetta pitää noudattaa tapahtumissa, joissa on yli 50 osallistujaa. Elokuussa raja oli 500 osallistujassa. Yli 500 henkilön tilaisuuksissa on voimassa samat rajoitukset, eli tapahtumajärjestelyissä on noudatettava THL:n ja OKM:n ohjetta.

Ravintoloiden, baarien, yökerhojen ja kahviloiden toimintaa koskevat syyskuussa samat rajoitukset kuin elokuussa. Hygienia- ja turvallisuusohjeita tulee noudattaa asiakasmäärästä riippumatta, ja jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka.

Testeistä ei yleistä määräystä

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa valvoa tapahtumia. Mahdollisista puutteista tulee keskustella ensin järjestäjän kanssa ja viime kädessä ilmoittaa poliisille.

Kunnilla on vastuu koronatestausten järjestämisestä alueellaan. AVI voi määrätä, että terveystarkastukseen, kuten koronatestiin, osallistuminen on pakollista. Määräys ei voi silti olla yleinen, esimerkiksi kaikkia lentomatkustajia koskeva.

Aluehallintovirasto voi tehdä vain yksilöidyn määräyksen testiin osallistumisesta eli erillisen päätöksen jokaisen tutkittavan henkilön osalta. Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilöiden karanteenista.