Nämä ovat suurimmat vaalitukijat – ei sitä mitä luulisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritykset ovat eduskuntavaalien ilmoitettujen rahoittajien listalla kaukana kärjestä.

Oikeusministeriön vaalirahoitusvalvonta pitää yllä nettitilastoa ennakkoilmoituksista, joita eduskuntavaalien ehdokkaat antavat rahoituksestaan. Ennakkoilmoitus on vapaaehtoinen ja sen oli torstaina jättänyt reilut 1000 ehdokasta 2468:sta.

Ehdokkaiden suurimpien tukijoiden listalla saattaa moni uskoa näkevänsä yrityksiä tai vaikkapa säätiöitä. Listan kymmenen kärjessä näytti kuitenkin torstaina aamulla tältä:

1. Oikeudenmukainen Suomi ry Eloranta, Eeva-Johanna 31 704,93

2. Tikkurilan Työväenyhdistys Tahvanainen, Säde 30 000,00

3. Kypärämäen työväenyhdistys ry Kurttila, Tuomas 22 500,00

4. Kotkan sosialidemokraattinen työväenyhdistys ry Virtanen, Sami 21 000,00

5. Keskustan Kauhavan kunnallisjärjestö ry Kurvinen, Antti 20 000,00

6. Jämsän työväenyhdistys Rantanen, Piritta 16 500,00

7. Jyväskylän Työväenyhdistys ry Hämäläinen, Jukka 16 000,00

8. Kokoomuksen Nuorten Liitto ry Vuornos, Henrik 15 000,00

9. Nokian Vihreät ry Paalanen, Piila 15 000,00

10. Keskustan Ilmajoen kunnallisjärjestö Lahti, Risto 15 000,00

Listalla on siis ainoastaan yhdistyksiä. Ykkösenä on Sdp:n kansanedustajan tukiyhdistys. Kymmenen joukossa on viisi Sdp:n työväenyhdistystä.

Vaalirahoitusilmoitukset eivät kerro ehdokkaita tukeneiden yhdistysten taustoja.

Laajemmalla listalla yhtiöt alkavat yleistyä vasta, kun tukisummat muuttuvat muutaman tuhannen euron suuruisiksi.

Vasemmiston hallitsema Tradeka on mainittu nyt 23 vasemmistolaisen edustajaehdokkaan ilmoituksessa. Tradeka on antanut heille jokaiselle kampanjaansa 2 500 euroa.

Talouselämän mukaan tarjolla on kaikkiaan 90 000 euroa. Kansanedustajista sen ovat ottaneet vastaan ainakin Paavo Arhinmäki (vas.), meppi Merja Kyllönen (vas.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Ilkka Kantola (sd.), Tytti Tuppurainen (sd.) sekä Pilvi Torsti (sd.) ja Jari Myllykoski (vas.), jotka eivät ole maininneet tuesta ilmoituksessaan.

Toinen tunnettu vaalirahoittaja on Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Tämän hetken ilmoituksissa näkyvät säätiön jakamat 17 tukea, joiden suuruudet ovat 500-6 000 euroa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on antanut yhdeksän 1 000-3 000 euron tukisummaa vasemmiston ja vihreiden ehdokkaille.