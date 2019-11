Nämä ovat Sauli Niinistön neuvot toimittajille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentin mielestä haastatellun on voitava luottaa siihen, että sanotun henki säilyy.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys Helsingin Sanomien 130-vuotisjuhlille on julkaistu jonkin verran referoituna HS:ssa.

Presidentin mukaan ”sananvapaus, totuus ja tasa-arvo ovat olennaisia yhteiskunnan kehittymisen kannalta, nyt kun hyvinvointi on saavuttanut tason, jolla suurin osa kansalaisista voi valita elämäntyylinsä”.

– Jonkin täytyy yhdistää, jonkin täytyy antaa aineksia ajatteluun, johonkin täytyy voida luottaa, Sauli Niinistö totea.

Hänen mukaansa sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat demokraattisen yhteiskunnan kannalta välttämätön, mutta ei riittävä ehto.

Niinistö huomauttaa korostaneensa aiemmin, että ilmaisunvapauteen sisältyy myös vastuu, joka kulkee käsi kädessä rehellisyyden ja totuuden kanssa.

– Erityisen korostunut on totuuden merkitys. Uutisen välittäminen ei ole sama asia kuin uutisen tekeminen. Ero syntyy journalistisesta arvioinnista, siitä, että tietoa on pyritty tarkistamaan, sen merkitys – tai merkityksettömyys – on arvioitu ja että tieto julkaistaan tavalla, joka ei luo vääriä mielikuvia, presidentti kirjoittaa.

– Haastateltujen on voitava luottaa siihen, että heidän sanomaansa käsitellään asiallisesti ja että sanotun henki yltää otsikkoon asti.

– Helsingin Sanomien periaatelinjaan sisältyy tasapuolisen, nopean ja luotettavan uutisvälityksen velvoite. Tämä linjaus on hyvä esimerkki myös muille. Luotettavan uutisvälityksen merkitys vain kasvaa jatkossa.