Nämä ovat pääkaupunkia nyt tukkivat tietyöt

Karttaa katsomalla näkee, että liikennemotin pelko ei ole tuulesta temmattu.

Helsingissä on viime aikoina keskustelu liikenteen huonosta sujumisesta katutöiden takia. Tunteita on puoleen ja toiseen kuumentanut varsinkin aikomus muuttaa Hämeentie joukkoliikennekaduksi. Suunnitelma on hyväksytty, ja töiden pitäisi alkaa jo ensi keväänä.

Huolet kaupungin keskustan joutumisesta liikennemottiin ovat kuitenkin viime aikoina kasvaneet. Muun muassa Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.) ja kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok.) ovat vaatineet Hämeentien muutostöiden aloittamista vasta Hakaniemen alueen muiden hankkeiden valmistuttua.

Kuluvan vuoden aikana Helsingissä on kaupungin verkkosivujen mukaan 14 merkittävää katurakennuskohdetta. Näistä kohteista Mechelininkadun perusteellinen remontti Töölössä on sotkenut pahasti alueen liikennettä jo toista vuotta. Remontti on tarkoitus saada valmiiksi vuoden lopussa.

Muita suuria katurakennuskohteita ovat Keski-Pasilan kadut ja Pasilan joukkoliikenneterminaali, Erottajanaukion peruskorjaus ja Kansalaistori, jonne kohoaa Helsingin uusi keskuskirjasto.

Uudet asuinalueet Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa tarvitsevat myös katutöitä. Jätkäsaaresta kaupungin listalla mainitaan erityisesti Länsisatamankatu ja Punavuoresta Telakkakatu.

Katurakennusta harjoitetaan myös Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Töölöntullin tienoilla, Teollisuuskadulla, Reijolankadun ja Nordenskiöldinkadun kulmilla sekä Metsäläntiellä Pasilan pohjoispuolella.

Lisäksi Itä-Helsingissä peruskorjataan Vuosaaren siltaa ja rakennetaan uutta siltaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Itäväylällä puolestaan rakennetaan Herttoniemen kohdalla meluaitaa ja Suunnittelijankadun siltaa.

Näiden lisäksi Liikennevirastolla on tänä vuonna pääkaupunkiseudulla neljä rakennushanketta pääväylillä. Valtatie yhdelle rakennetaan lisäkaistoja Kehä kahden ja Tuomarilan välillä sekä nostetaan tulvien takia tien pintaa Kirkkojärven kohdalla Espoossa.

Tuusulanväylälle Yhdyskunnantien kohdalle Liikennevirasto rakentaa bussipysäkkejä ja kaistajärjestelyjä. Kehä ykkösellä puolestaan on tarkoitus tehdä Laajalahdessa maaston muokkausta ja katuyhteyksien uudelleen järjestelyä.

Jos katsoo kartalta tierakennustöiden sijoittumista Helsinkiin, voi hyvinkin huomata, että liikennemotin pelko ei ole ainakaan tänä vuonna aivan tuulesta temmattu.

