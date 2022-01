Nämä ovat omikronin yleisimmät oireet

Vain noin puolet viime aikoina sairastuneista kärsii kuumeen ja hajuaistin katoamisen kaltaisista koronaoireista.

Britanniassa koronaviruksen leviämistä on seurattu maaliskuusta 2020 lähtien ZOE-yhtiön ja King’s College -yliopiston yhteisellä Covid Study -matkapuhelinsovelluksella.

Professori Tim Spectorin mukaan epidemiasta saadaan sen kautta kattavampi kuva kuin pelkistä virustesteistä, sillä tiedot pohjautuvat satojen tuhansien ihmisten ilmoittamiin oireisiin.

– Päivittäisiä raportteja käytetään tieteellisen tutkimuksen apuna, jotta eri ihmisille ilmaantuvia hyvin erilaisia oireita saadaan kirjattua. Tutkimme lisäksi sitä, kuinka riskit vaihtelevat yksilöllisten tekijöiden perusteella, tutkimuksen verkkosivuilla todetaan.

Tuoreimpien tietojen mukaan Britanniassa on tällä hetkellä joka päivä noin 145 000 uutta oireellista infektiota. Omikronaalto on kuihtumassa nopeasti, sillä viime viikkoon verrattuna laskua on 21 prosenttia. Rokotettujen henkilöiden osalta laskua on 36 prosenttia. Joka 27. ihmisen arvioidaan sairastavan tällä hetkellä koronaa Britanniassa.

Analyysin perusteella omikron- ja deltamuunnosten aiheuttamien oireiden välillä ei ole merkittäviä eroja. Tauti vaikuttaa silti melko erilaiselta sitä edeltäneisiin viruskantoihin verrattuna.

Viime lokakuusta lähtien tehtyjen havaintojen perusteella yleisimmät infektiota seuraavat oireet ovat vuotava nenä, päänsärky sekä lievä tai voimakas väsymys. Myös aivastelu ja kipeä kurkku viittaavat koronatartuntaan.

Vain 50 prosenttia sairastuneista on kärsinyt aiemmin yleisimmistä koronaoireista, kuten kuumeesta, yskästä tai haju- ja makuaistin katoamisesta. Vielä vuoden 2021 alussa haju- ja makuaistiin liittyvät muutokset olivat kymmenen yleisimmän oireen joukossa. Ne löytyvät nyt sijalta 17, eli vain joka viides on ilmoittanut vastaavista oireista.

Tutkijoiden mukaan omikronin aiheuttamat infektiot ovat keskimäärin lievempiä deltamuunnokseen verrattuna. Ne voivat silti aiheuttaa vakavaa taudinkuvaa ja pitkäaikaisia oireita, jotka heikentävät ihmisen toimintakykyä. Korkean tartuttavuuden vuoksi sairaalahoidon kuormitus on ollut monessa maassa korkealla tasolla. Nopeasti yleistyneet sairauspoissaolot ovat lisäksi aiheuttaneet monilla aloilla työvoimapulaa.