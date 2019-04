Tämä on nyt eduskuntavaalien tuen antajien Top 20

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rahoituksen ennakkoilmoituksen oli perjantaina antanut 840 ehdokasta 2468:sta.

Eduskuntavaalien ehdokkaiden vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen on siis jättänyt noin kolmasosa ehdokkaista.

Vaalirahoitusvalvonnan tilastossa perjantaina puolenpäivän aikaan suurimpien tukijoiden listaa johti Oikeudenmukainen Suomi ry:n n31 704 euron tuki Sdp:n kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannalle. Kyseessä on Elorannan tukiyhdistys.

Top 20 -listalla on puolueyhdistyksiä. Kokoomuksen nuorten liitto on listalla kolmasti annettuaan 15 000 euroa kolmelle nuorelle ehdokkaalleen. Tukieurojen listakärki on:

1. Oikeudenmukainen Suomi ry (Eloranta, Eeva-Johanna) 31 704

2. Kotkan sosialidemokraattinen työväenyhdistys ry (Virtanen, Sami) 21 000

3. Keskustan Kauhavan kunnallisjärjestö ry (Kurvinen, Antti) 20 000

4. Jämsän työväenyhdistys (Rantanen, Piritta) 16 500

5. Jyväskylän Työväenyhdistys ry (Hämäläinen, Jukka) 16 000

6. Kokoomuksen Nuorten Liitto ry (Vuornos, Henrik) 15 000

7. Nokian Vihreät ry (Paalanen, Piila) 15 000

8. Keskustan Ilmajoen kunnallisjärjestö (Lahti, Risto) 15 000

9. Kokoomuksen Nuorten Liitto (Marttinen, Matias) 15 000

10. Kokoomuksen Nuorten Liitto ry (Sazonov, Daniel) 15 000

11. Lahden Sos.Dem Työväenyhdistys (Hildén, Sirkku) 13 000

12. Kemin Vasemmistoliitto ry (Tervo, Kati) 13 000

13. Iisalmen Vasemmisto ry (Puurunen, Kirsti) 10 000

14. Keskustan Nivalan kunnallisjärjestö (Niinikoski, Eija-Riitta) 10 000

15. Keravan Vihreät (Kauhaniemi, Mari) 10 000

16. Ylöjärven Työväenyhdistys (Kesseli, Rauno) 10 000

17. Kemin Vasemmistoliitto ry (Moisanen, Sari) 9 900

18. Säynätsalon työväenyhdistys (Ruoppila, Ahti) 7 500

19. Espoon Vasemmisto (Wessman, Jaana) 7 000

20. Jyväskylän työväenyhdistys (Tuohimaa, Eija) 7 000

Tradekan antamia 2 500 euron tukisuorituksia vasemmistoehdokkaille on vaalirahoitusvalvonnalle ilmoitettu toistaiseksi 18.

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland -säätiön 1 500-3 000 euron tukisummia on ilmoitettu toistaiseksi yhdeksän.

Vaalien toistaiseksi suurimmasta kampanjabudjetista on ilmoittanut ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) Hän kampanjoi 80 000 eurolla. Toisena on Lapin keskustan Mikko Kärnä 70 000 eurolla ja kolmantena Vaasan Antti Kurvinen 67 000 eurolla.