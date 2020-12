Nämä ovat nyt Suomen synkimmät korona-alueet – kolme yli muiden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kolmessa sairaanhoitopiirissä tauti-ilmaantuvuus ylittää nyt valtakunnallisen ilmaantuvuuden.

Suomessa rekisteröitiin keskiviikkona 411 uutta koronavirustartuntaa. Koko maan tauti-ilmaantuvuus on nyt 106,5 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n koronakartalla on nyt kolme sairaanhoitopiiriä, joiden tauti-ilmaantuvuus on nyt selvästi pahempi kuin muiden. Näillä kolmella alueella ilmaantuvuus painuu synkemmäksi kuin koko maan ilmaantuvuus.

Pahin tilanne on ollut pitkään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella. Näin on edelleen. Alueen tauti-ilmaantuvuus on nyt 186,3. Lähes puolet (200) keskiviikon tartunnoista rekisteröitiin HUS-alueelle.

HUS-alueella korostuvat edelleen pääkaupunkiseudun suuret kaupungit. Pahin tilanne on Vantaalla, jonka ilmaantuvuus on noin 270. Helsinki tulee heti perässä noin 260 tapauksen ilmaantuvuudellaan. Espoossa tilannetta on onnistuttu rauhoittamaan, kaupungin ilmaantuvuus on nyt reilu 160.

Toiseksi synkin tilanne sairaanhoitopiireistä on Etelä-Savossa, jonka ilmaantuvuus on 167,2. Alueen tilannetta on huonontanut erityisesti Pieksämäellä todettu tartuntarypäs.

Kolmas synkkä korona-alue Suomessa on nyt Varsinais-Suomi, jonka ilmaantuvuus on 155,0. Alueella rekisteröitiin keskiviikkona 82 uutta tartuntaa, joista Turussa 56 tartuntaa. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on kuvannut kaupungin tautitilannetta erittäin vakavaksi.

Turun perusopetuksen 4.–9. vuosiluokat siirtyivät keskiviikkona loppulukukaudeksi etäopetukseen.

HUS-alueen, Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen jälkeen pahin tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla, jonka tauti-ilmaantuvuus on 87,1.