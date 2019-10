Nämä ovat nyt Suomen suurimmat kauppakeskukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Espoossa avataan tänään Ainoan laajennus, Helsingissä avattiin viime viikolla Tripla.

Suomen kauppakeskusten maailmassa tapahtuu jatkuvasti paljon.

Kauppakeskusyhdistyksen tilastojen mukaan 2018 Suomessa oli 105 kauppakeskusta. Vuonna 2008 kauppakeskuksia oli vielä vain 69.

Kauppakeskuksessa tulee olla vähintään 10 myymälää ja yhteinen johto ja markkinointi. Joka kolmas kauppakeskus on pääkaupunkiseudulla.

Suomen suurimmat kauppakeskukset 2018 myynnin perusteella ovat:

1. Jumbo, Vantaa

2. Sello, Espoo

3. Iso Omena, Espoo

4. Itis Helsinki

5. Ideapark, Lempäälä

6. Kamppi, Helsinki

7. Kaari, Helsinki

8. Mylly, Raisio

9. Hansa, Turku

10. Forum, Helsinki

Suomen suurimmat kauppakeskukset 2018 kävijämäärän perusteella ovat:

1. Kamppi, Helsinki

2. Sello, Espoo

3. Iso Omena, Espoo

4. Itis, Helsinki

5. Citycenter, Helsinki

6. Forum, Helsinki

7. Hansakortteli, Turku

8. Jumbo, Vantaa

9. Dixi, Vantaa

10. Myyrmanni, Vantaa

Suomen suurimmat kauppakeskukset 2018 koon* perusteella ovat:

1. Ideapark, Lempäälä

2. Sello, Espoo

3. Jumbo, Vantaa

4. Iso Omena, Espoo

5. Itis, Helsinki

6. REDI, Helsinki

7. Mylly, Raisio

8. Hansa, Turku

9. Willa, Hyvinkää

10. Ratina, Tampere

11. Kaari, Helsinki

12. Flamingo, Vantaa

13. Veturi, Kouvola

14. Forum, Helsinki

15. Puuvilla, Pori

16. Skanssi, Turku

17. Karisma, Lahti

18. Matkus, Kuopio

19. Kamppi, Helsinki

20. Myyrmanni, Vantaa

* = Vuokrattava liikepinta-ala

Helsingissä viime viikolla avatun Mall of Triplan liiketilojen pinta-ala on 85000 neliömetriä. Se on yhtä paljon kuin Vantaan Jumbossa.

Tänään laajennettuna avattavassa Espoon Tapiolan Ainoassa liiketiloja on 50000 neliömetriä. Se on suunnilleen yhtä paljon kuin Tampereen Ratinassa.