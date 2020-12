Nämä ovat nyt Suomen pahimmat koronakaupungit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurimmissa kaupungeissa virusilmaantuvuus on nyt pahimmillaan yli 270.

Suomen 20 suurimmasta kaupungista 12:ssa on koronaviruksen ilmaantuvuus noussut yli 50:n. Pahin tilanne on nyt Vantaalla, jossa koronan ilmaantuvuus on nyt noin 275 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

Vantaan kannoilla tulee Helsinki reilun 270:n ilmaantuvuudellaan. Seuraavana perässä tulevat Lahti ja Espoo, joissa ilmaantuvuus on nyt 230.

Yli sadan tapauksen ilmaantuvuus on nyt Oulussa, Joensuussa, Tampereella ja Jyväskylässä.

Muita yli 50:n ilmaantuvuuden isoimpia kaupunkeja ovat Turku, Kouvola, Kotka ja Salo.

Suurimmista 20 kaupungista vain Porissa ja Kuopiossa ollaan epidemian perusvaiheessa eli alle 10 tapauksen ilmaantuvuudessa.

Vaasassa, joka lokakuussa oli maan ylivoimaisesti pahin koronakaupunki, on päästy painamaan ilmaantuvuus alle 30:een. Vaasassa oltiin pahimmillaan noin 600 koronatapauksen ilmaantuvuudessa.

Suomen valtakunnallinen koronailmaantuvuus oli torstaina 104,3.

20 suurinta kaupunkia liikennevaloina Rovaniemi oranssilta punaiselle Kunnissa 21-40 ei tänään värimuutoksia Perusvaihe vihreä alle 10

Kiihtyvä oranssi 10-25

Leviävä punainen 25-50

