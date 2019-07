Nämä ovat nyt kotien yleisimmät laitteet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Älypuhelin toimii yhä useamman televisiona.

Suomalaisten kotitalouksien yleisin laite on älypuhelin, kertoo DNA:n Nepa Insightilla teettämä Digitaaliset elämäntavat -tutkimus.

Älypuhelin löytyy 88 prosentilta kotitalouksista. Seuraavaksi yleisin laite on kannettava tietokone, 77 prosenttia. Tavallinen televisio on kolmanneksi yleisin 56 prosentillaan.

Älypuhelinten yleistymisen lisäksi suoratoistopalveluiden käyttö on kasvanut. 61 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoo TV-sisältöjä suoratoistopalveluiden kautta. Seuraavaksi suosituinta on nettivideoiden (46 prosenttia) sekä maksullisten suoratoistopalveluiden (40 prosenttia) katselu. Nettivideoiden ja maksullisten suoratoistopalveluiden katselu on yleisintä 16-34-vuotiaiden keskuudessa.

– Ihmiset katsovat yhä enemmän ei-perinteistä televisiota, ja erilaisten suoratoistopalveluiden käyttö on kasvussa. Kyselyn mukaan 66 prosentille on tärkeää, että TV-sisällöt voi katsoa esitysajoista riippumatta, ja 60 prosenttia pitää tärkeänä sitä, että mieluisat elokuvat ja sarjat löytyvät samasta paikasta, DNA:n laajakaista- ja liikennetoiminnan johtaja Jarno Haikonen kertoo yhtiön tiedotteessa.

TV-sisältöjen katselu eroaa myös käytetyn laitteen mukaan. Tietokoneelta ja älypuhelimella katsotaan eniten nettivideoita sekä maksuttomia kotimaisia suoratoistopalveluita, televisiosta ilmaiskanavien ohjelmia ja älytelevisiosta monipuolisesti sekä ilmaisten että maksullisten kanavien ja suoratoistopalveluiden sisältöjä.

– Ihmisillä on nyt todella paljon erilaisia mahdollisuuksia katsoa ja hallinnoida haluamiaan tv-sisältöjä aikatauluista ja paikasta riippumatta. Operaattoreiden digiboksit vastaavat kuluttajien toiveisiin aivan uudella tavalla, sillä ne tuovat eri lähteistä saatavat sisällöt samaan paikkaan ja mobiilisovellukset TV-ruudulle, Haikonen kertoo.

Kyselyyn vastasi 1 005 iältään 16-74-vuotiasta suomalaista.