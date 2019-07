Nämä ovat meppien mielestä EU-johtokauden mahdollisuudet

Kokoomuksen europarlamentaarikkojen mukaan Suomi hyötyy EU:n uusista ohjelmista.

Kokoomuksen europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen katsovat, että maanantaina alkanut Suomen EU-puheenjohtajuuskausi tuo Suomelle tärkeitä mahdollisuuksia.

Sirpa Pietikäisen mukaan puheenjohtajuus antaa mahdollisuuden ajaa kunnianhimoista kiertotalous- sekä kestävän rahoituksen ohjelmaa komission seuraavaan työohjelmaan. Hän tähdentää, että näillä ohjelmilla voidaan myös parantaa Suomen taloutta ja kilpailukykyä.

– Yhdessä tiedeperustaisen päätöksenteon kanssa nämä ovat tehokkaimmat keinot torjua ilmastomuutosta. Sillä on jo kiireempi kuin tajuammekaan. Meillä on tarvittava tieto, teknologia ja rahat. Politiikan vastuu on tehdä päätökset vielä, kun on aikaa selvitä, Pietikäinen toteaa tiedotteessa.

Myös Virkkunen pitää hyvänä digitalisaation edistämistä Suomen puheenjohtajuusohjelmassa.

– Digitalisaatiossa Suomi on Euroopan unionin kärkimaa, joten nyt on hyvä laittaa koko Euroopassa vauhtia erityisesti datatalouden ja tekoälyn kehittämiseen, sekä kyberturvallisuuden varmistamiseen. Tulevan komission työohjelmassa näiden on oltava yksi prioriteetti, Virkkunen sanoo.

– Vuosittaisen innovaatiovertailun perusteella EU on parantanut innovaatiosuorituskykyään neljänä vuonna peräkkäin, ja ohitti nyt ensimmäisen kerran Yhdysvallat. Japanin ja Korean etumatka kuitenkin kasvaa ja Kiina kuroo Eurooppaa kiinni. Siksi investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja erityisesti digitaaliseen talouteen on vahvistettava. Tästä Suomen on puheenjohtajamaana pidettävä kiinni, kun EU:n budjetin painopisteistä päätetään.

Petri Sarvamaa pitää tärkeänä, että Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella ”EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ratkaisut eivät jää jäsenvaltioiden keskinäisen eripuran panttivangiksi”.

– Erityisen tärkeää olisi, että Suomi kykenisi esittämään selkeän ja vahvan mallin. Esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen seurauksena yhdestä kädestä otettuja EU-rahoja ei tietenkään pitäisi antaa jäsenvaltiolle toiseen käteen takaisin, Sarvamaa linjaa.