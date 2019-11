Nämä ovat maailman vaarallisimmat maat

Libya, Somalia, Afganistan ja Venezuela ovat maailman vaarallisimpia maita vuonna 2020.

Asia käy ilmi International sos -hätäpalveluyrityksen julkaisemasta interaktiivisesta riskikartasta, joka mittaa matkustajan todennäköisyyttä joutua vaikeuksiin kohdemaissa. Kartta paljastaa maat, joissa ihmisillä on suurin todennäköisyys kohdata turvallisuusuhkia, lääketieteellisiä ongelmia ja vaaroja liikenteessä.

Brittilehti Daily Mail on julkaissut kartasta kuvan (alla) Twitterissä. Sen mukaan maat, joissa on suurimmat terveysriskit, ovat Guinea, Sierra Leone, Liberia, Jemen ja Pohjois-Korea.

Suurimmat yleiset turvallisuusriskit ovat Afganistanissa, Syyriassa, Jemenissä, Irakissa ja osissa Nigeriaa.

Liikennekuolemien perusteella suurimmat turvallisuusuhat liikenteessä ovat sen sijaan Belizessä, Dominikaanisessa tasavallassa ja Saudi-Arabiassa, joissa liikennekuolemia on yli 25 100 000 asukasta kohden. Vastaava luku Suomessa alle 5.

Vertailun perusteella maailman turvallisimpia maita ovat Suomi, Norja ja Islanti. Pohjoismaista ainoastaan Ruotsissa on hiukan korottunut riski kohdata yleiseen turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

