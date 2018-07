Nämä ovat maailman pahimmat orjavaltiot

Yli 40 miljoonaa ihmistä joutuu elämään orjuutta muistuttavissa olosuhteissa ympäri maailmaa. Nykypäivän orjuuteen lasketaan muun muassa pakkotyöhön tai pakkoavioliittoon joutuminen.

Väkilukuun suhteutettuna eniten orjia on Pohjois-Koreassa, Eritreassa, Burundissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Afganistanissa ja Etelä-Sudanissa. Global Slavery Index -listauksen kärkimaihin kuuluvat myös Iran, Pakistan, Mauritania ja Kambodža.

Noin 71 prosenttia tämänhetkisistä orjista on naisia. Pakkotyössä on noin 24,9 miljoonaa ihmistä, pakkoavioliitoissa 15,4 miljoonaa henkeä.

Pohjois-Korean väestöstä jopa kymmenen prosenttia elää orjuutta muistuttavissa olosuhteissa. Määritelmän mukaan orjuus sisältää väkivallan käyttöä, hämäystä ja uhkauksia, joilla ihmiset pakotetaan työhön, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai kotioloissa tapahtuvaan palvelukseen.

Etelä-Koreaan loikanneen pohjoiskorealaisen mukaan kommunistimaan huippupoliitikot käyttävät talviolympialaisissakin nähtyjä cheerleadereita seksiorjina.

These are the worst countries in modern-day slavery. https://t.co/uSAyt5qg3y pic.twitter.com/uHqhOy6SW0

— RFE/RL (@RFERL) July 21, 2018