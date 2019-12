Nämä ovat maailman huonoimmat lentoyhtiöt

Britaniassa toimiva Which?-kuluttajajärjestö on listannut asiakasarvioiden perusteella maailman huonoimmat lentoyhtiöt.

6500 matkustajalta kysyttiin asiakaspalvelusta, lähtöselvityksen ja koneeseen siirtymisen sujuvuudesta sekä matkustamon mukavuudesta.

Surkeimmiksi arvioitiin British Airways, Ryanair ja American Airlines. American Airlinesin pisteet olivat erityisen heikot pitkillä lennoilla.

– American Airlines ottaa asiakaspalautteen hyvin vakavasti. Olemme pettyneitä Which?-järjestön kyselyyn, joka pohjautui 53 asiakkaan kokemuksiin, yhtiön tiedottaja sanoo CNN:lle.

British Airwaysia arvosteltiin ruoan ja juomien laadusta, penkkien mukavuudesta ja hinta-laatusuhteesta. Lentoyhtiö kyseenalaistaa tulokset ja vetoaa omiin tutkimuksiinsa.

– Omien tietojemme mukaan asiakastyytyväisyys on kohentunut. Se myös tulee parantumaan, kun toteutamme 7,6 miljardin euron investointimme uusiin lentokoneisiin, uuteen ruokaan, uusiin lounge-tiloihin ja uuteen teknologiaan, yhtiö toteaa tiedotteessa.

Lyhyiden matkojen osalta listan hännillä olivat Ryanairin lisäksi Vueling Airlines ja Wizz Air. Eniten kiitosta matkustajilta sai Jet2 ja pitkien matkojen osalta Singapore Airlines, Emirates ja Virgin Atlantic.

– Vuosi toisensa jälkeen samat tekijät vajoavat yhä heikommalle tasolle. Mutta monille ihmisille on olemassa myös valinta. Asiakkaan ei ole pakko varata lentoa pettymyksen tuottaneelta lentoyhtiöltä. Tai sellaiselta yhtiöltä, johon olet aiemmin kiintynyt, mutta jonka laatu on viime vuosina heikentynyt, kuluttajajärjestön Rory Boland sanoo.

.@Ryanair and @British_Airways have been rated among the worst airlines for the third year running.https://t.co/v7oGFJJljw

— Which? (@WhichUK) December 19, 2019