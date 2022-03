Nämä ovat enää Kremlin vaihtoehdot – ”Vladimir Putin on hävinnyt”

Venäjän presidentillä on professorin mielestä jäljellä yksinomaan huonoja vaihtoehtoja.

Käynnistämällä viikko sitten häikäilemättömän yleishyökkäyksen Ukrainaa vastaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on amerikkalaisasiantuntija Alexander Motylin mukaan ajanut itsensä tilanteeseen, josta hän ei voi selviytyä voittajana.

– Ukrainalaiset ympäri koko maan – riippumatta siitä, mitä kieltä he mieluiten puhuvat, mikä on heidän uskontonsa tai etninen taustansa – ovat yhdistäneet voimansa, Newarkin Rutgers-yliopiston valtio-opin professorina toimiva Motyl sanoo Atlantic Councilin julkaisemassa artikkelissa.

– Aluepuolustusjoukkoihin on ilmoittautunut kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia. Monet muut ovat luovuttaneet verta. Lukemattomat ihmiset ovat luovuttaneet säästönsä maan puolustuksen rahoittamiseksi. Ukrainan on vallannut historiallinen isänmaallisen innostuksen aalto, hän toteaa.

Mukaan puolustusponnistuksiin ovat Motylin mukaan liittyneet myös miljoonat ulkomailla asuvat ukrainalaiset, jotka organisoivat mielenosoituksia ja keräävät varoja kotimaansa hyväksi.

– Kaikki he katsovat nyt olevansa osa modernia ja moninaista ukrainalaista kansakuntaa, joka yhtenäisenä vastustaa Putinia ja kaikkea sitä, mitä hän edustaa, nimittäin diktatuuria ja sortoa. Ukrainalaiset ovat osoittaneet rakastavansa maataan kaikista sen puutteista huolimatta ja olevansa valmiita suuriin uhrauksiin sen puolesta.

”Putin on häviäjä”

Ukrainalaisten sodan oloissa osoittama kansallinen yhtenäisyys ja voima on professorin mukaan Vladimir Putinille poikkeuksellisen kiusallinen haaste.

– Yhä sekopäisemmissä yrityksissään oikeuttaa sotaansa Venäjän johtaja on väittänyt ”fasistien”, ”natsien” ja ”narkomaanien” muodostamaa, pelkästään omaa ja läntisten ”isäntiensä” etua ajavaa roskajoukkoa vastaan. Kuten on käynyt ilmi, Putin onkin julistanut sodan Ranskan kokoisen maan ja yli 40 miljoonan ihmisen isänmaalliselle kansalle, Motyl sanoo.

– Hänellä on nyt pelkästään huonoja vaihtoehtoja. Hän voisi vielä tuhota Ukrainan fyysisesti ja toteuttaa sen asukkaisiin kohdistuvan massiivisen kansanmurhan, mutta hulluimmatkin venäläiset imperialistit luultavasti kavahtaisivat ajatusta ihmiskunnan historian jättiläismäisimmästä hirmuteosta, hän toteaa.

Jos Putin yrittää perustaa Kiovaan Kremliä myötäilevän nukkehallinnon, se edellyttäisi Motylin mukaan suuren maan pysyvää miehitystä.

– Siihen tarvittaisiin todennäköisesti noin miljoona sotilasta, jotka kaikki joutuisivat Ukrainaan varmasti muodostuvan vastarintaliikkeen kohteita, hän arvioi.

– Putin on siis hävinnyt. Ukraina ja ukrainalaiset tulevat kärsimään kauhistuttavasti hänen rikollisesta hyökkäyksestään, mutta he selviytyvät ja nousevat siitä vahvana, modernina kansakuntana. Kun tämä järjetön sota on ohi, Putinilla on edessään olennaisesti epävarmempi tulevaisuus.