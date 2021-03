Nämä ovat ääniä Marsista – ”laseriskut” kuullaan ensi kertaa

Perseverance pystyy tutkimaan laitteidensa avulla ympäröivien kivien koostumusta.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa on julkaissut ensimmäiset äänitteet ”laseriskuista” Marsissa.

Helmikuussa laskeutunut Perseverance-mönkijä voi tutkia laitteiden avulla laskeutumisalueen kivien koostumusta.

– Nämä rytmikkäät taputukset tallentuivat SuperCam-instrumentin mikrofoniin. Äänten intensiteetti vaihtelee, jotta tutkijaryhmä voi päätellä ympärilläni olevien kivien koostumuksen, luotaimen Twitter-tilillä kerrotaan.

Mönkijän mastossa oleva mikrofoni on äänittänyt myös Marsin tuulenpuuskien ääntä.

Nasa esitteli samalla Perseverance-luotaimen laskeutumisen yhteydessä otettuja valokuvia. Lentotietokone käytti kolmen viimeisen minuutin aikana kerättyjä tietoja luotaimen sijainnin määrittämiseksi ja oikean laskeutumispaikan valitsemiseksi.

