Suomeen päässeen Oleg Gordievskin ensimmäiset sanat: Minut petettiin

Sienessä ollut vanhempi suomalaisnainen osui paikalle rajuun historialliseen hetkeen.

Supervakooja Oleg Gordievskin järjestivät länteen heinäkuussa 1985 The Spy and the Traitor -kirjan mukaan kaksi kahden auton saattuetta. Ensimmäiset kaksi olivat Moskovasta Suomeen ajaneiden brittidiplomaattien/MI6:n virkailijoiden Ford Sierra ja Saab. Gordievski tuotiin Vaalimaalla rajan yli Sierran takakontissa.

Moskovan KGB-varjostajilta värikkäästi ja vaarallisesti paennut Oleg Gordievski otettiin kyytiin lauantaina 19.7.1985 kello 14:40. Paikka oli Leningradin ja Viipurin välinen maantie kilometripostin 826 erikoisen kiven kohdalla.

Kaksi ensimmäisen auton neljästä (vauva mukaan lukien viidestä) matkustajasta oli naisia. Tämä ja vauvan läsnäolo vaarallisessa tehtävässä yllätti Gordievskin. Hän oli mutainen, väsynyt ja verinen jo vaikean alkumatkan paon rasituksista. Hänet laitettiin takakonttiin alumiinifolion alle. Tämä kesti 80 sekuntia.

Kun autot olivat hermoja äärimmilleen koetellen päässeet rajan yli Suomeen, Gordievski siirrettiin nopeasti toiseen kahden auton saattueseen. Tapaamispaikka oli kahdeksan kilometriä Vaalimaan raja-asemalta luoteeseen.

Takakontista vapauteen päässyt Oleg Gordievski suuteli kaikkien paikalla olijoiden käsiä ja sanoi ensimmäiset sanansa Suomessa:

– Jean, minut petettiin.

Jean oli paikalle tulleen Gordievskin brittikontaktin peitenimi. Gordievski tarkoitti kärähtämistään ja sitä, että KGB oli saanut joltain läntiseltä lähteeltä tiedon hänen kaksoisvakoilustaan. Lähde oli CIA:n Aldrich Ames, mutta sitä ei vielä tiedetty.

Yhdeksän vakavan ja stressatun vakoojan historialliseen kohtaamiseen suomalaismetsässä osui myös ruskealla Mini-autolla liikkunut ”vanhempi suomalainen, ilmeisesti sieniä keräämässä ollut nainen”. Seurueen nähdessään hän oli kirjan mukaan pelästynyt ja poistunut heti.

Kaksi vakoojien autoa lähti ajamaan Gordievskiä ilmeisesti Lappeenrannan ja Mikkelin kautta kohti Norjan Hammerfestiä Lontooseen vieviä jatkolentoja varten.

Helsinki-Vantaan lentokentältä oli toista saattuetta varten vuokrattu kolme uutta Volvoa, mutta niistä käytettiin vain yhtä, jottei herätetty huomiota. Toisessa autossa olivat kaksi Tanskan tiedustelun miestä, joita ajateltiin saatettavan tarvita Norjan rajan ylityksessä.

MI6 oli ollut valmistautunut koko Gordievskin perheen tuloon. Hän tuli yksin. Norjassa Gordievski sai väärän passin ”Hanssenin” nimellä.

Moskovasta tulleet neljä brittivakoojaa ja vauva jatkoivat kohti Helsinkiä ja pysähtyivät matkalla huoltoasemalle. Sieltä he soittivat MI6:n osastolle ja kertoivat ”kalastuksen olleen erittäin hyvää ja auringon paistavan”. MI6n virkailija soitti päällikkö ”C”:lle. ”C” soitti pääministeri Margaret Thatcherin sihteerille, joka soitti pääministerille: loikkaus Suomeen oli onnistunut.

