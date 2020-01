Nämä olivat Top 10 vuoden elokuvat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viime vuosi oli viides peräkkäinen vuosi, jolloin elokuvakäynnit ylittivät kahdeksan miljoonan rajan.

Vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa päätyi Joker, joka ylitti ainoana 400 000 katsojan rajan. Tämä selviää Suomen Filmikamari ry:n tilastoista.

Vuoden 2019 katsotuin kotimainen elokuva oli Risto Räppääjä ja pullistelija, joka sai lähes 290 000 katsojaa.

Top 10 1.1.-31.12.2019

1. Joker (402 844)

2. Avengers: Endgame (348 633)

3. Leijonakuningas (333 532)

4. Star War: The Rise Of Skywalker (292 517)

5. Risto Räppääjä ja pullistelija (288 305)

6. Frozen 2 (255 203)

7. Downton Abbey (229 721)

8. Lemmikkien salainen elämä (226 488)

9. Once Upon a Time… in Hollywood (216 156)

10. Aladdin (Live Action) (201 305)

Suomen Filmikamarin alustavien tilastojen mukaan 2019 elokuvateattereihin myytin 8,4 miljoonaa lippua. Lisäystä edelliseen vuoteen oli lähes neljä prosenttia. 2019 oli viides peräkkäinen vuosi, kun elokuvakäynnit ylittivät kahdeksan miljoonaa.

– Katsojamäärillä mitattuna 2019 oli ulkomaisten elokuvien vuosi. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus jäi alle 20 prosentin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011. Kansainvälisesti kotimaisen elokuvan noin 17 prosentin katsojaosuus on kuitenkin hyvä, toteaa Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistinen tiedotteessa.