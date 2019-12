Mainio esitys – maailman suosituimmat tv-sarjat 1986-2019

Vuonna 1986 katsottiin Cosby Showta, jonka Bill Cosby viime vuonna tuomittiin seksuaalirikoksista.

Datavisualisointeja koostava Data is Beautiful -Youtube-kanava on kerännyt listauksen maailman suosituimmista tv-sarjoista vuosina 1986–2019.

Alkuvuosien tilastot painottuvat pääasiassa Yhdysvaltoihin. Vuoden 2002 jälkeen luvuissa näkyvät myös maailmanlaajuiset verkkolataukset ja katselukerrat eri suoratoistopalveluista.

Vuonna 1986 kuumin hittisarja oli tilannekomediasarja the Cosby Show, jonka luonut Bill Cosby on ollut viime vuosina otsikoissa saamiensa seksuaalirikostuomioiden vuoksi.

Kymmenestä suosituimmasta sarjasta lähes kaikki olivat tilannekomedioita. Kärkikolmikossa olivat tuolloin komediasarjat Perhe on paras (Family Ties) ja Terveydeksi (Cheers).

Murhasta tuli totta (Murder, She Wrote) keräsi noin 44,5 miljoonaa katsojaa ja Tyttökullat (The Golden Girls) vajaat 43 miljoonaa. Listalla olivat myös Harryn lakitupa (Night Court), Growing Pains, Who’s the Boss, Dallas ja Newhart.

1990-luvun vaihteessa hiteiksi muodostuivat myös komediat Roseanne ja A Different World.

Vuosikymmenen puolivälissä kärkikolmikossa olivat sairaalasarja Teho-osasto (ER), Seinfeld ja Frendit (Friends). Teho-osasto keräsi vielä vuonna 2000 yli 38 miljoonaa katsojaa ja Frendit noin 32,5 miljoonaa. Suosittuja olivat myös Kaikki rakastavat Raymondia (Everybody Loves Raymond), Kova laki (Law & Order) ja Frasier.

Vuonna 2019 kärjessä olivat NCIS Rikostutkijat, Young Sheldon, This Is Us ja fantasiadraamasarja Game of Thrones.