Nämä olivat suomalaisten suosikkituotteet vuonna 2021

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suosikkituotteiden joukossa oli ennätyksellisen paljon pelikonsoleita.

Hintavertailupalvelu Hintaoppaan datasta selviää, että vuoden 2021 haetuin tuote oli viime vuoden ja Black Fridayn tapaan Sony PlayStation 5 -pelikonsoli.

Konsoli nousi viime vuonna Hintaoppaan koko vuoden haetuimmaksi tuotteeksi jo kuukausi julkaisunsa jälkeen ja on viihtynyt siitä lähtien hakulistan kärjessä.

Toiseksi eniten etsittiin Microsoft Xbox Series X -konsolia ja kolmanneksi eniten niin ikään PlayStation 5 Digital Edition -konsolia, joka on edeltäjänsä täysin digitaalinen, levyasematon versio.

– Kymmenen suosituimman tuotteen lista on jälleen tekniikan- ja elektroniikantäyteinen. Lähes puolet listan tuotteista on pelikonsoleita, mikä kertoo siitä, ettei viihdykkeiden jano ole vielä ainakaan sammumaan päin. Toisaalta PlayStation 5:n huono saatavuus on varmasti osaltaan vaikuttanut hakuaktiivisuuteen siten, että moni lienee tiiviisti seurannut saatavuutta ja hintojen laskua odottavin mielin, kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

Apple oli tänä vuonna ainoa brändi, jolta ylsi puhelimia haetuimpien tuotteiden joukkoon. Sijoilta 5, 7 ja 10 löytyy muutama eri iPhone-malli. Tänä syksynä julkaistua iPhone 13 -mallia ei listalta kuitenkaan löydy, vaan haetuimmaksi puhelimeksi nousee jo muutaman vuoden vanha malli iPhone 11. Puhelimien lisäksi Applelta löytyy listalta AirPods Pro -kuulokkeet.

Pelikonsoleiden, puhelimien ja kuulokkeiden lisäksi haetuimpien tuotteiden joukossa oli edellisvuosien tapaan myös kaksi urheilukelloa. Neljänneksi suosituin tuote oli Polar Ignite -urheilukello ja yhdeksänneksi suosituin tuote oli hieman kalliimpi Polar Vantage M -urheilukello.

Hintaoppaan mukaan tämän vuoden haetuimmat brändit olivat Sony, Samsung ja Apple.

Hinnat ovat alimmillaan joulun välipäivinä

Joulun jälkeiset alennukset alkavat heti joulupäivänä 25. joulukuuta. Hintaoppaan datan mukaan hinnat ovat alimmillaan 25.–26.12. eli heti jouluaaton jälkeen.

Hintaopas vertasi joulualen hintoja viime vuoden marraskuun alun ja tapaninpäivän välillä (1.11.2020 ja 26.12.2020). Data osoittaa, että 16 prosenttia tuotteista oli 26.12.2020 vähintään kymmenen prosentin alennuksessa, ja näiden tuotteiden keskimääräinen alennusprosentti oli 24 prosenttia.

Alennukset pysyttelevät kuitenkin varsin samoissa lukemissa koko joulualen 22.–31. joulukuuta ajan, joten Black Fridayn kaltaista selkeästi parasta yksittäistä alepäivää ei joulun aleviikolta löydy. Data osoittaa, että hinnat laskivat marraskuun alusta parhaisiin alennuspäiviin kokonaisuudessaan 2,4 prosenttia.

– älipäivän alet eivät yllä samalle tasolle kuin vuoden edullisin ostospäivä Black Friday, jolloin alennusprosentti oli esimerkiksi tänä vuonna viisi prosenttia. Viime vuonna hinta laski yhteensä 32 prosentilla tuotteista, mutta se myös nousi 31 prosentilla tuotteista. Toisin sanoen kolmannes tuotteista oli halvempi ostaa marraskuun alussa kuin joulualesta, Matinvesi-Bassett kertoo.

Parhaimmissa kategorioissa alennukset olivat viime vuonna jopa 30–35 prosenttia, joten voi olla fiksua säästää myös lahjaostoksia joulun jälkeiseen aikaan. Eniten alennettuihin tuotteisiin kuuluivat viime vuonna muun muassa erilaiset ruoankypsennysvälineet, Xbox One -pelit, digitaaliset kamerat ja parranajokoneet.

Hintaoppaan vuoden 2021 suosituimmat brändit

1. Sony

2. Samsung

3. Apple

Hintaoppaan vuoden 2021 suosituimmat tuotteet

1. Sony PlayStation 5 (PS5) 2020 825GB

2. Microsoft Xbox Series X 1TB

3. Sony PlayStation 5 (PS5) Digital Edition 2020 825GB

4. Polar Ignite

5. Apple iPhone 11 Dual Sim 4GB RAM 64GB

6. Apple AirPods Pro

7. Apple iPhone 12 Mini 64GB

8. Nintendo Switch 2019 32GB

9. Polar Vantage M

10. Apple iPhone 12 64GB

Hintaoppaan data on kerätty ajalta 1.1.–15.12.2021. Hintaopas vertasi joulualen hintoja viime vuoden marraskuun alun ja tapaninpäivän välillä (1.11.2020 ja 26.12.2020). Hintaopas kerää yli tuhannen verkkokaupan hinnat yhdelle sivulle. Palvelussa on lähes 550 000 indeksoitua tuotetta ja 1145 kauppaa.