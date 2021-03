Nämä maat ovat Venäjän disinformaation ykköskohteita

EU vs Disinfo -sivusto on julkaissut tietoja EU-raportista, joka erittelee Venäjän disinformaatiokampanjaa Euroopan unionin maita kohtaan.

”Järjestelmällisiä kampanjoita” on tehty eniten Saksaa vastaan. Sivustolta löytyvät tiedot yli 700 tapauksesta vuodesta 2015 alkaen.

Toisena tulee Ranska yli 300 ja kolmantena Italia noin 170 feikkijutulla. Neljäntenä on Espanjan noin 40 tapauksella.

Venäjän media on erikoistunut juttuihin ”russofobisesta” Saksasta. Saksan venäläisiä syytetään kohdeltavan huonosti. Aleksei Navalnyin ja hänen vaimonsa Saksan-matkoihin kiinnitetään erityishuomiota.

Venäjän ulkoministeriö on kuitannut väitteiden olevan naurettavia.

Russian Intelligence Services are directing several online platforms to spread disinformation, including about vaccines that are saving lives every day. This is another way Russia aims to deceive and confuse the public, putting lives at risk in this case. pic.twitter.com/cKNHPBrlCb

— Ned Price (@StateDeptSpox) March 11, 2021