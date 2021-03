Tämä ikäryhmä kokee taloustilanteensa tukalaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varttuneet ovat huolissaan kansan- ja maailmantaloudesta.

Lowellin helmikuussa toteutettu maksukykybarometri paljastaa parhaassa työiässä olevien suomalaisten kokevan taloudellisen ahdingon vahvana. Suomalaisten 35–54-vuotiaiden tukala taloudellinen tilanne nousee esiin useassa barometrin kysymyksessä.

Joka neljäs 35–54-vuotias suomalainen (24 %) kertoi henkilökohtaisen taloudellisen turvansa olevan heikko (koko väestö 20 %).

Lähes joka toinen 35–54-vuotias nainen (44 %) sanoi taloudellisen tilanteensa vaikuttavan negatiivisesti terveyteen ja elämänlaatuun (koko väestö 34 %, kaikki 35–54-vuotiaat 41 %).

Samassa ikäryhmässä kolme kymmenestä (28 %) kertoi koronakriisin vaikutuksen taloudelliseen tilanteeseensa olevan negatiivinen (koko väestö 23 %).

– Tutkimuksen mukaan koronatilanteen aiheuttama paine kohdistuu voimakkaasti aktiivisessa elämänvaiheessa oleviin suomalaisiin. Tieto on yllättävä, sanoo Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen.

Miltei kuusi kymmenestä 35–54-vuotiaasta miehestä (58 %) kertoi tutkimuksessa vaikeudesta saada rahat riittämään juokseviin kuluihin (koko väestö 50 %).

Saman ikäryhmän naisista 38 prosenttia sanoi, että heidän olisi mahdotonta suoriutua 500 euron ylimääräisestä maksusta kuukauden sisään (koko väestö 27 %). Lähes joka neljäs ikäryhmän miehistä (23 %) kertoi siirtäneensä suurempia hankintoja (koko väestö 17 %).

Nuorilla uskoa tulevaisuuteen

Ikäryhmässä 18–34 vuotta moni on vielä opiskelija. Nuoret ovat barometrin mukaan korostuneen usein huolissaan taloustilanteestaan (ikäryhmän naiset 43 %, koko väestö 31 %).

Jopa seitsemän kymmenestä nuoresta miehestä (69 %) murehti kotitaloutensa rahatilannetta (koko väestöstä 54 %). Koko ikäryhmästä 39 prosenttia kertoi taloudellisen tilanteensa vaikuttavan negatiivisesti terveyteen ja elämänlaatuun (koko väestö 34 %).

– Nuorten tilanne on huolestuttava, mutta myönteistäkin on näkyvissä. Tulevaisuudenusko on vahvinta juuri tässä ikäryhmässä. Peräti 35 prosenttia 18–34-vuotiaista uskoo henkilökohtaisen taloutensa kehittyvän positiivisesti seuraavan vuoden aikana. Koko väestön keskuudessa samaa kertoo vain joka viides, Ylinen kertoo.

Lowellin maksukykybarometrin mukaan varttuneet suhtautuvat talouden suureen kuvaan epäilevämmin. Peräti yhdeksän kymmenestä (91 %) yli 65-vuoitiaden ikäryhmässä sanoi olevansa todella tai hieman huolissaan Suomen taloudesta (koko väestö 87 %).

Maailmantalouden tilasta oli todella huolissaan samassa ikäryhmässä joka kolmas (32 %), kun kaikista suomalaisista samaa kertoi vajaa neljännes (24 %).

Lowellin maksukykybarometri (Payment Indicator) mittaa pohjoismaisten kotitalouksien maksukykyä, taloudellista turvallisuuden tunnetta ja kulutuskäyttäytymistä. Lowellin yhteispohjoismainen maksukykytutkimus toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa helmikuussa. Kyselyyn vastasi Suomessa 1 536 henkilöä. Tutkimuksen tulokset on painotettu vastaamaan koko väestön sukupuoli- ja ikärakennetta. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Demoskop.