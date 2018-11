Nämä asiat lomalennolla kannattaa muistaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joululomat ovat tänä vuonna ennätyspitkät, mikä kannustaa monia lähtemään ulkomaille.

Jotta mahdollisimman harvan loma menisi pilalle epäonnistuneiden lentojärjestelyjen takia, lentokorvausyritys AirHelp on koostanut muistilistan matkustajan oikeuksista. Alla on lentomatkustamisen ”kymmenen käskyä”, jotka kannattaa pitää mielessä vilkkaan reissusesongin alkaessa.

1. Oikeus huolenpitoon

Matkustajat ovat oikeutettuja tiettyihin palveluihin lennon myöhästyessä merkittävästi. Jos lentokone odottelee asfaltilla lähtölupaa yli kaksi tuntia, henkilökunnan täytyy tarjota koneessa oleville matkustajille vettä ja ilmastointi.

Jos matkanteko seisahtuu heti alkuunsa yli viisi tuntia, matkustajalla on laillinen oikeus vaatia koneesta pois nousua ja palaamista lähtöportille.

Tapauksissa, joissa odotuspaikkana on lentokoneen sijasta lähtöaula, lentoyhtiön on tarjottava matkustajalle aterian, juotavaa ja pääsy televiestintäpalvelujen äärelle viivästyksen venyessä yli kahden tunnin.

2. Oikeus hotelliin

Jos lennon viivästyminen aiheuttaa sen, että matkustajan täytyisi pysyä lähtölentokentällä yön yli, lentoyhtiön pitää järjestää hänelle asiaankuuluva hotellimajoitus sekä kuljetus sinne. Matkustajalla on oikeus hotellimajoitukseen silloinkin, kun lennon myöhästyminen ei ole lentoyhtiön syytä.

3. Matkatavaroihin liittyvät oikeudet

Montrealin yleissopimus takaa matkustajalle oikeuden korvauksiin tapauksissa, joissa matkatavarat on hukattu, ne ovat vaurioituneet tai niiden toimittaminen on viivästynyt.

Saadakseen lainmukaisen korvauksen matkustajan on raportoitava tapahtunut määränpäälentokentän palvelutiskillä jo ennen kuin poistuu kentältä. Hakijan täytyy lisäksi varmistaa, että hän tekee korvaushakemuksen annetun määräajan puitteissa. Näin kannattaa tehdä, sillä AirHelpin tekemän tutkimuksen mukaan 66 prosenttia eurooppalaisista, jotka hakivat korvauksia matkatavaraongelmien seurauksena, myös sai hyvityksen.

4. Lemmikkisi oikeudet

Koneen henkilökunta ei voi pakottaa matkustajaa sijoittamaan lemmikkiään istuinten yläpuolella olevalle matkatavarahyllylle. Isommat lemmikit ja vaaralliset eläimet toki täytyy luovuttaa kuljetettaviksi ruumassa, mutta pienikokoisen lemmikin saa ottaa mukaansa ”käsimatkatavarana”.

Säännöt määräävät alle kahdeksan kilon eläimet kuljetettavaksi edessä olevan istuimen alla, ja eläin tulee pitää koko koneessa olon ajan suljettuna kuljetuslaatikkoon tai -laukkuun.

5. Loukkaantumisiin liittyvät oikeudet

Jos loukkaannut fyysisesti ollessasi lentokoneessa, voit olla oikeutettu rahalliseen korvaukseen. Enimmäissumma oli ennen rajoitettu noin 7 300 euroon, mutta Montrealin yleissopimukseen tehdyn muutoksen ansiosta matkustajan on nyt mahdollista saada jopa yli 120 000 euron korvaukset.

6. Oikeus toisen auttamiseen

Matkustajalla on oikeus hädässä olevan auttamiseen, vaikka hän ei olisikaan ammatiltaan lääkäri. Kanssaihmistä lentokoneessa auttavan matkustajan toimet ovat vakuutuksen kattamia siten, ettei hän epäonnistuessaankaan tule syytetyksi esimerkiksi kuolemantuottamuksesta.

7. Kun koneeseen nousu evätään

Ilmailualalla vallitseva yleinen käytäntö on myydä lennoille enemmän lippuja kuin mitä istumapaikkoja on. Tämän seuraus on, että joskus matkustajalta evätään lupa nousta lennolle, vaikka tämä olisi saapunut lähtöselvitykseen ajallaan.

Lentoyhtiö saattaa tarjota hyvitykseksi esimerkiksi ruokakuponkeja, mutta näitä ei kannata missään nimessä ottaa vastaan. Kuluttaja-asetus EC 261:n mukaan matkustaja on tällöin oikeutettu välittömästi 250–600 euron suuruiseen korvaukseen, minkä lisäksi lentoyhtiön täytyy hoitaa hänelle korvaava lento määränpäähän tai hyvittää hänelle alkuperäisen lipun hinta.

8. Oikeus matkustamiseen

Ellei lentokone ole fyysisesti liian ahdas esimerkiksi pyörätuolille, lentoyhtiö ei voi kieltää koneeseen nousua matkustajan liikuntarajoitteisuuteen vetoamalla. Lentoyhtiö on vastuussa palvelun sopivuuden tarkistamisesta jo lipun varausvaiheessa.

Kaikki eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat alisteisia eurooppalaiselle laille, jonka mukaan niiden täytyy varmistaa kaikille matkustajille samat oikeudet riippumatta siitä, onko näillä liikkumista rajoittavaa vammaa vai ei.

9. Oikeus valituksen tekemiseen

Lentomatkustuksen merkittävästä yleistymisestä huolimatta harva matkustaja jättää valituksen tai hakee korvauksia kokemastaan vaivasta. Isoin syy tähän on, että maailmanlaajuisesti 87 prosenttia lentomatkustajista ei tiedä oikeuksistaan. Vaikka korvauksen saamisen ehdot eivät täyttyisi, matkustajalla on aina oikeus jättää valitus lentoyhtiön mokatessa.

10. Oikeus korvauksiin

EC 261 -asetuksen perusteella lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu maksamaan matkustajalle enintään 600 euron vakiokorvauksen. Korvausvelvoite astuu voimaan, jos lento on lentoyhtiön toiminnan takia myöhässä yli kolme tuntia, jos sen peruuntuminen aiheuttaa yli kahden tunnin myöhästymisen kohteeseen tai jos matkustajaa ei ylibuukkauksen takia päästetä lennolle ja saapuminen lopulliseen kohteeseen myöhästyy yli kolme tuntia.

Jotta asetus on sovellettavissa, lähtölentokentän täytyy olla EU-alueella tai kyseessä olevan lentoyhtiön täytyy olla perustettu EU-alueella. Korvausvelvoite on voimassa kolme vuotta lennon jälkeen.