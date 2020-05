Nämä asiat kannattaa huomioida chat-myynnissä

Kaupankäynti verkossa käy koronan aikaan kiivaampana kuin koskaan.

Kuluttaja-asiamies on muistuttanut yrityksiä siitä, että etämyynnin pelisäännöt pätevät myös chat-myynnissä. Yritysten pitää varmistaa myös korona-aikana, että he tarjoavat chat-kanavissa asiakkailleen riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi.

Koronavirus on vilkastuttanut etämyyntiä, kuten verkkokauppaa ja puhelinmyyntiä. Lisäksi tarjolla on erilaisia chat- ja livemyyjiä. Nykyisin myynnissä käytetään yhä enemmän myös pikaviestinsovelluksia ja somekanavia.

Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että kuluttajalla on etämyynnissä samat oikeudet myyntitavasta riippumatta. Etämyynnissä myöskään tuotteen toimitustavalla ei ole merkitystä. Kyseessä on etämyynti, vaikka toimitustavaksi on sovittu nouto myymälästä, jos itse sopimus on tehty etänä.

Kuluttaja-asiamies on selvittänyt chatien käyttämistä operaattoreiden ja eräiden sähköyhtiöiden myyntikanavana ja muistuttanut niitä etäkaupan pelisäännöistä.

– On kuluttajien etu, että yritykset tarjoavat useita erilaisia tapoja tehdä ostoksia verkossa, mutta kaikessa etämyynnissä on muistettava noudattaa kuluttajaa suojaavaa lainsäädäntöä. Joissakin tapauksissa peruuttamisoikeudesta oli kerrottu joko puutteellisesti tai ei ollenkaan, vaikka etämyynnissä peruuttamisoikeus on kuluttajalle erityisen tärkeä, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen summaa.

Lisäksi kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota chat-myynnissä tapahtuvaan lisämyyntiin eli varsinaiseen ostokseen liittyvien tuotteiden tarjoamiseen. Kuluttaja-asiamies muistutti yrityksiä siitä, että myös lisämyynnissä pitää kertoa esimerkiksi tuotteiden pääominaisuuksista.

Vinkkejä chat-ostoksille

Chat-myynnissä tulee kertoa ennen sopimuksen tekoa selvästi ja ymmärrettävästi ainakin tuotteen pääominaisuudet, yrityksen nimi, tuotteen hinta, toimitus- ja muut lisäkulut ja peruuttamisoikeutta koskevat tiedot.

Vaikka olisitkin tutustunut tuotteeseen jo etukäteen yrityksen verkkosivuilla, chat-myyjän pitää kertoa oma-aloitteisesti tuotteen pääominaisuuksista. Myyjän on kerrottava myös peruuttamisoikeutta koskevista ehdoista. Valtaosalla etämyynnistä ostetuilla tuotteilla on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka aikana kaupan voi perua ilman erityistä syytä.

Chat-myyjän pitää kertoa sopimuksen kestosta, sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista ja hinnasta ennen tilauksen tekoa.

Jos olet solmimassa toistaiseksi voimassa olevan tai toistuvia suorituksia sisältävän sopimuksen, kokonaishinnan on sisällettävä laskutusjakson kokonaiskustannukset. Määräaikaisissa sopimuksissa hinta on kerrottava koko määräajalta. Riittävää ei ole esimerkiksi se, että keskustelussa mainitaan ainoastaan kuukausittain maksettava summa.

Koska chat-myynnissä on rajoitetusti tilaa, loput ennakkotiedot voidaan antaa ohjaamalla sinut yrityksen sivuille. Lisätietoa etämyynnistä saat täältä.