Nämä asiantuntijat vetoavat koronan tukahduttamiseksi

Avoimen kirjeen on allekirjoittanut yli 50 tutkijaa.

Verkkouutiset kertoi asiantuntijoiden avoimesta kirjeestä, jonka mukaan koronan ’tukahduttaminen on mahdollista – ja se pitää tehdä nyt’. Hallitukselle tehtävässä vetoomuksessa halutaan rohkaista päättäväisiin toimiin epidemian tukahduttamiseksi, joka allekirjoittajien mukaan olisi tehtävissä jopa viidessä viikossa.

Vetoomusteksti kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Vetoomuksen ”johtoallekirjoittajat” ovat keuhkosairauksien professori Marjukka Myllärniemi, makrotaloustieteen professori Antti Ripatti, solu- ja kehitysbiologian professori ylilääkäri Petri Lehenkari ja systeemibiologian apulaisprofessori Tuuli Lappalainen. Koordinaattori on aivotutkimusseuraa johtava dosentti Pirta Hotulainen.

Heidän lisäkseen vetoomuksen allekirjoittajia ovat:

Teknologiajohtamisen apulaisprofessori Pauli Alin

Filosofian tohtori (fysiikka) Yaneer Bar-Yam

Eläinlääketieteen tohtori Paula Bergman

Doctor of Philosophy (matematiikka) Juhani Bonsdorff

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Ville Häkkinen

Korva- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Valtteri Häyry

Syöpätutkimuksen professori Panu Jaakkola

Tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen

Filosofian tohtori Martina Jonsson

Systeemineurotieteiden professori Iiro Jääskeläinen

Dosentti (proteiinikemia) Tommi Kajander

Lääketieteen tohtori Heidi Kallela

Psykologian tohtori Samuli Kangaslampi

Tietotekniikan apulaisprofessori Juho Kannala

Kliinisen hematologian erikoislääkäri Mikko Keränen

Tutkijatohtori, erikoistuva lääkäri Jukka Koskela

Lääketieteen lisensiaatti, luonnontieteiden kandidaatti Jaakko Kulhia

Anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa

Silmätautien erikoislääkäri Tytti Laiho

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Henri Lampikoski

Terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen

Koulutuspäällikkö Petri Lindh

Neurotieteiden tohtori Muriel Lobier

Neurotieteiden tohtori Blanca Fernández López

Taloustieteen professori Jani Luoto

Doctor of Philosophy (psykologia & englanti) Severi Luoto

Apulaisprofessori (mitokondriolääketiede) Thomas McWilliams

Taloustieteen professori Topi Miettinen

Filosofian tohtori (molekyylilääketiede), kemian ja mikrobiologian diplomi-insinööri, lääketieteen kandidaatti Annu Näkki

Filosofian tohtori Hanna Ollila

Maailmanpolitiikan profesori Heikki Patomäki

Neurokirurgian erikoislääkäri Esa-Pekka Pälvimäki

Ylilääkäri professori Annamari Ranki

Doctor of Philosophy (solu- ja molekyylibiologia) Mika Ruonala

Tekniikan tohtori (tuotantotalous) Juho Salminen

Tohtorikoulutettava lääkäri Veijo Salo

Laskennallisen tieteen professori Jari Saramäki

Kasvatustieteen professori Patrik Scheinin

Lääketieteen lisensiaatti Arne Schlenzka

Neurokirurgian dosentti ylilääkäri Jari Siironen

Tekniikan tohtori (matematiikka), taloustieteen väitöskirjatutkija Juhana Siljander

Tekniikan tohtori Pete Sivonen

Filosofian tohtori (biokemia ja molekyylibiologia) Fumi Suomi

Kirurgian ja urologian professori, ex-kansanedustaja Martti Talja

Kansantaloustieteen dosentti Juha Tervala

Riskinarvioinnin ja toksikologian dosentti Jouni Tuomisto

Dosentti (fysikaalinen kemia) Olavi Vaittinen

Tekniikan tohtori Antti Vasara

Naistentautien ja synnytyksen erikoislääkäri Leena Väisälä

Valmistelemme julkista vetoomusta, joka toimitetaan pääministerille ja johon mietimme konkreettisia keinoja tukahduttaa. Tämä nyt julkaistu kirje kertoo miksi tukahduttamista kannattaa harkita. https://t.co/EUzLWISpsf — Pirta Hotulainen (@PirtaHotulainen) May 7, 2020