”Nämä Antti Rinteeltä jäivät kysymättä”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tivaa vastauksia investointeja ja työtä koskeviin kysymyksiin.

Hallitustunnustelija, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne esitti perjantaina kysymyksensä puolueille.

– Keskuskauppakamari aikoo myös vastata niihin viesteinä hallitusneuvotteluihin. Mutta kysymyspatteristosta jäi puuttumaan neljä maamme tulevaisuuden, investointien ja työn kannalta keskeistä kysymystä, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi k Twitterissä.

Hän listaa tviiteissään ne kysymykset, jotka Rinne hänen mielestään jätti kysymättä.

– Uuden hallituksen on linjattava nopeasti haluaako se uusia investointeja ja työtä Suomeen, Romakkaniemi painottaa.

Hän nostaa taustaksi esiin Kemiin tehtävän tuhansia työpaikkoja tuovan Metsä Groupin sellutehdasinvestoinnin, Ruotsin meitä alemman teollisuuden sähköveron, polttoaineverotuksen ja tieinfran kunnon.

Verkkouutiset listasi Romakkaniemen hallituskysymykset alle.

– 1. Aikooko hallitus kiristää investointien tuoton verotusta? Tämä koskee niin yhteisöveroa, sdp:n väläyttämää osinkojen lähdeveroa kuin pääomaveroakin. Jos näitä kiristetään, investointien tuottolaskelmat heikkenevät.

– 2. Miten hallitus linjaa kestävästä metsien hyödyntämisen tasosta? Ymmärtääkseni nyt vellonut hyödyntämisen rajoituskeskustelu on vaikuttanut jo negatiivisesti investointipäätöksiin: niitä on jäänyt toteutumatta tai ne ovat jäissä. Työpaikkoja ja kasvua on jo menetetty.

– 3. Mitä hallitus aikoo tehdä teollisuuden sähköverolle ja dieselpolttoaineen verolle? Teollisuuden sähköveromme on kireämpi kuin kilpailijassamme Ruotsissa. Sähköveron kiristys ei myöskään vähennä päästöjä, koska laitokset ovat jo EU:n päästökaupan piirissä.

– . Miten parannamme surkeassa kunnossa olevaa tieinfraamme? Väyliemme korjausvelka on 2,5MRD euroa ja investointivelka jopa 15MRD euroa. Häviämme kirkkaasti infrastruktuurissa ja logistiikkakustannuksissa esim. Ruotsille, Saksasta puhumattakaan.

