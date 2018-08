Nalle Puh -vertaukset liikaa Kiinassa – uusin elokuva kiellettiin

Kiinan viranomaiset ovat kieltäneet uusimman Nalle Puh -elokuvan esittämisen Kiinassa, kertoo BBC.

Kiellolle ei ole annettu mitään virallista syytä, mutta tapauksen uskotaan liittyvän A. A. Milnen tunnetuimman hahmon ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin erikoiseen yhteyteen.

Nalle Puh -kielto on perua jo viime vuodelta, kun Kiinan viranomaiset alkoivat sensuroida internetistä kuvia, joissa presidenttiä verrataan Nalle Puhiin.

Vertailu alkoi vuonna 2013 Jinpingin ja Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman tapaamisesta otetusta kuvasta. Kuvassa kävelevää Jinpingiä verrataan Nalle Puhiin ja Obamaa nallen hyvään ystävään Tiikeriin.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M

— Financial Times (@FT) July 16, 2017