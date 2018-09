Nälkiintyneen Venezuelan presidentti kuvattiin pihviravintolassa

Talousromahduksesta kärsivän Venezuelan presidentti Nicolás Maduron vierailu Turkkiin on herättänyt raivoa kotimaassa.

Julkkiskokki Nusret Gökçe, lempinimeltään Salt Bae julkaisi Instagram-palvelussa kolme videota Maduron vierailusta hänen ravintolassaan. Julkaisut poistettiin myöhemmin.

Videolla sikaria poltteleva presidentti mässäilee huipputason pihviravintolassa. Kokki leikkaa dramaattiseen tyyliinsä lihaa presidentille ja tämän vaimolle.

– Tämä on ainutlaatuinen hetki, Maduro toteaa.

Gökçe omistaa useita luksusravintoloita Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja Turkissa. Liha-annokset voivat maksaa useita satoja dollareita.

Noin kaksi kolmasosaa Venezuelan kansasta kärsii jonkinasteisesta aliravitsemuksesta, ja varsinkin punaisesta lihasta on pulaa.

Maanpaossa asuva oppositiojohtaja Julio Borges paheksui presidentin käytöstä Twitterissä.

– Samalla kun venezuelalaiset kärsivät ja kuolevat nälkään, Nicolás Maduro ja [hänen vaimonsa] Cilia Flores viihdyttävät itseään maailman kalleimpiin lukeutuvassa ravintolassa. Heidän rahansa on varastettu Venezuelan kansalta, Borges sanoi.

Myös Yhdysvaltain republikaanisenaattori Marco Rubio piti videota irvokkaana.

– En tiedä kuka tämä Salt Bae -kummajainen on, mutta hänen isännöimänsä henkilö ei ole Venezuelan presidentti. Hän on ylipainoinen diktaattori, jonka hallitsemassa maassa 30 prosenttia kansasta voi syödä vain kerran päivässä, ja jossa lapset kärsivät aliravitsemuksesta, Rubio kirjoitti.

Maduro kertoi pysähtyneensä lyhyesti Turkissa Kiina-matkansa aikana. Hänen mukaansa kokki oli kertonut ”rakastavansa Venezuelaa”.

– Nusret palveli meitä henkilökohtaisesti. Juttelimme ja pidimme hauskaa, Maduro sanoi medialle BBC:n mukaan.

I don’t know who this weirdo #Saltbae is, but the guy he is so proud to host is not the President of #Venezuela. He is actually the overweight dictator of a nation where 30% of the people eat only once a day & infants are suffering from malnutrition. https://t.co/sSNPK9cAAx

— Marco Rubio (@marcorubio) September 18, 2018