Nälänhätä uhkaa lapsia Jemenissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nälkäkriisi on iskemässä lapsiin Jemenin alueilla, joille avustusjärjestöt eivät pääse.

Pelastakaa Lapset -järjestö vaatii kaikkia Jemenin konfliktin osapuolia varmistamaan humanitaarisen avun esteettömän pääsyn kaikkialle maahan.

Noin 17 000 vaikeasti saavutettavilla alueilla elävää jemeniläislasta on yhä suuremmassa vakavan akuutin aliravitsemuksen ja kuoleman vaarassa, jos avun toimittamiseen liittyviä vaikeuksia ei välittömästi ratkaista.

– Kymmenet tuhannet lapset elävät alueilla, jotka sota on eristänyt täysin. Heidän olosuhteensa eivät voisi olla vaikeammat. Se, että lapsille ei saada apua, on monelle heistä kuolemantuomio, sanoo Pelastakaa Lasten Jemenin maajohtaja Tamer Kirolos.

Jemenin konflikti kärjistyi neljä ja puoli vuotta sitten. Tällä hetkellä YK määrittelee 75 piirikuntaa vaikeasti saavutettaviksi. Näille alueille humanitaarisen avun toimijoilla ei ole esteetöntä pääsyä tai mahdollisuuksia toimittaa jatkuvaa apua. Kyseisillä alueilla elää yli 4,4 miljoonaa ihmistä, joista lähes 2,2 miljoonaa on lapsia.

Vaikeasti saavutettavista alueista suuri osa, 80 prosenttia, on ruokaturvatilannetta kuvaavaan IPC-luokittelun neljännellä portaalla, joka on yhden askelman päässä nälänhädästä. Niistä alueista, jonne avustusjärjestöt pääsevät, puolet on neljännellä portaalla.

Lapset kärsivät kriisistä eniten

Vaikeasti saavutettavilla alueilla elää lisäksi 121 000 alle 5-vuotiasta lasta, jotka kärsivät kohtalaisesta aliravitsemuksesta. Nyt heitä uhkaa vakava aliravitsemus. Vain 35 prosenttia näistä lapsista oli saanut syyskuuhun mennessä tarvitsemaansa apua, kuten lääkkeitä ja terapeuttista ruokaa.

Avustusjärjestöjen ponnistelut avun toimittamiseksi ovat tuottaneet tulosta, mutta taistelutoiminta sekä avustustarvikkeiden saantiin ja avun toimittamiseen liittyvät haasteet pahentavat kuitenkin perheiden ahdinkoa erityisesti Hodeidan, Hajjah’n, Taizin ja Saadan maakunnissa.

Sen lisäksi että sillat, tiet ja terveyskeskukset ovat kärsineet vahinkoa, myös byrokraattiset esteet rajoittavat lasten mahdollisuuksia saada ravinteikasta ruokaa, terveyspalveluita ja puhdasta vettä. Puhtaan veden saatavuusongelmat lisäävät koleran ja muiden veden kautta tarttuvien tautien riskiä.