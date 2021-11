Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Savossa sijaitsevan laskettelukeskuksen rinteen nimen taustalta löytyy Pekka-niminen rinnepäällikkö.

Pohjois-Savossa Nilsiän Tahkolla sijaitseva Musta-Pekka -rinne tuo hiihtohissistä katsottuna mieleen vesiputouksen. Ylhäältä rinne lähtee aluksi loivana, kunnes edessä on yllättäen jyrkkä seinämä. Kokenut laskettelija selvittää sen hetkessä, ja loppu onkin sitten taas loivaa.

Vihreä, punainen, sininen ja musta ovat laskettelijoille tuttuja kansainvälisiä värikoodeja. Ne kertovat rinteiden jyrkkyyden. Musta-Pekka on nimensä mukaisesti musta eli jyrkin rinne. Mutta mistä tulee nimi Pekka? Olen käynyt Tahkolla vuosia laskettelemassa, mutten ollut tullut tätä aiemmin ajatelleeksi. Asia selvisi vasta nyt.

Viime viikolla Tahkonrinteinä tunnettu laskettelukeskus tiedotti nimenmuutoksesta. Laskettelukeskus on jatkossa Tahko Mountain. Uutisoinnin yhteydessä ilmeni lisäksi, että yhden rinteen eli Musta-Pekan nimi muuttuu.

Mennään ensin keskuksen isoon nimenmuutokseen. Nettisivujen mukaan brändiuudistuksen taustalla on ”halu tuoda ympärivuotisen toiminnan kautta lisää elinvoimaa koko Tahkon alueelle.” Uusi nimi ei ole oletetusti herättänyt innostusta kielentutkijoissa.

– Vaikka siitä puhutaan paljon, että ovatko englanninkieliset nimet oikeasti tarpeen ja niin hienoja kuin kuvitellaan, aina se vaan jatkuu, harmitteli Kotuksen nimistöhuoltaja Tiina Manni-Lindqvist Savon Sanomien haastattelussa.

Toisaalta vieraskielisten ja monimutkaisten nimien vastavirrastakin on näyttöä. Tai siihen ainakin kannustetaan. Esimerkkinä tästä Tikkurilan kirkko, joka voitti yksinkertaisuudellaan Vuoden nimi -kilpailun viime vuonna.

Entä sitten Musta-Pekka? Savon Sanomien haastattelema Huippupaikat Oy:n toimitusjohtaja Lauri Suutarinen sanoo, että nimestä on tullut palautetta ja ”vaikka rinne on nimetty entisen rinnepäällikön mukaan, vaihdetaan nyt se nimi.”

Iltalehdelle myös asiaa kommentoinut Suutarinen antoi ymmärtää, että nimenmuutokseeen päädyttiin yhden palautteen perusteella. Verkkouutisille asiaa kommentoinut liiketoimintajohtaja Pasi Martikainen sanoo, että palautetta nimenmuutoksen puolesta olisi tullut kuitenkin useita.

Martikainen kertoo, että Musta-Pekka on saanut nimensä rinteen avaamisen aikoihin Tahkolla rinnepäällikkönä toimineen Pekka Kuuselan mukaan. Nimenmuutosta Martikainen perustelee ”ajan hengellä” – vaikka sekä sanoille ”musta” että ”Pekka” on tässä tapauksessa olemassa looginen selitys.

Musta-Pekka nimiyhdistelmänä tuo kuitenkin negatiivista kaikua?

– Kyllä, näin on.

Martikainen toteaa, että musta on sinänsä maailmanlaajuisesti käytetty merkintätapa jyrkälle rinteelle.

Jos rinnepäällikön etunimi olisi ollut Ville, muutokselle tuskin olisi tarvetta?

– Vaikea lähteä spekuloimaan, Martikainen naurahtaa ja toteaa samaan hengenvetoon toivovansa, ettei nimenmuutokseen juututtaisi vaan mentäisiin jo asiassa eteenpäin.

Martikaista on helppo ymmärtää. Nimenmuutokset herättävät usein yllättävänkin vahvoja tunteita ihmisissä puolesta ja vastaan. On terveen yhteiskunnan merkki, että arvoja ja käsityksiä kyetään tarkastelemaan kriittisesti ja niiden vaikutukset kieleen tunnistetaan. Ja yrityksillä on – totta kai – täysi vapaus muuttaa nimiään.

Samalla on syytä olla valppaana woke-kulttuurin edessä, ettei asioita lähdetä ylitulkitsemaan. Hyvänä esimerkkinä viime aikainen kohu Afrikan Tähti -lautapelistä.

Tieto lisää usein ymmärrystä ja perpektiiviä. Nimien taustalta voi löytyä myös yllättäviä kytköksiä. Kuten vaikkapa Pekka-niminen rinnepäällikkö Tahkolla.

Kirjoittaja on Verkkouutisten ja Nykypäivän politiikan toimittaja.