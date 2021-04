Näkökulma: Outoa salailua – epäluottamuksen saanut HSY-johtaja jatkaa

Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää ja median tehtävänä on vahtia, ettei salailukulttuuri pesiydy kuntatasolle.

Helsingin seudun ympäristöpalveluissa (HSY) on kehkeytynyt erikoinen tapaus toimitusjohtaja Raimo Inkisen (vihr.) ympärille. Inkinen sai HSY:n hallitukselta epäluottamuksen kaksi viikkoa sitten.

HSY:n hallitus päätti salata päätöksen. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen, eikä kyseinen pöytäkirjan kohta (19.3.2021, 45) ole julkinen. HSY kieltäytyi antamasta asiakohtaa ja siihen liittyviä liitteitä Verkkouutisille vedoten siihen, että ”julkisuuslain (621/1999) ulkopuolelle jäävät valmisteluvaiheen asiakirjat eli asiakirjat, jotka ovat sinänsä muodollisesti valmiita, mutta jonka käsittely on kesken”.

Kuntaliiton mukaan pöytäkirja ja esityslista tulevat julkisiksi, kun pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu. Vaikka asian käsittely olisi yhä kesken yhtymähallituksessa ja oheismateriaali liitteineen ei olisi vielä julkista, niin esityslistan ja pöytäkirjan osalta kyseisen asiakohdan pitäisi olla julkinen. HSY toimii siis lainvastaisesti salatessaan pöytäkirjan kohdan.

Asian ”kesken” oleminen tarkoittaa käytännössä sitä, että HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola (kok.) on yrittänyt neuvotella toimitusjohtaja Raimo Inkisen kanssa siitä, että Inkinen lähtisi vapaaehtoisesti virasta. Tässä ei ilmeisesti ole onnistuttu, sillä vielä kaksi viikkoa luottamusäänestyksen jälkeen Inkinen näyttää edelleen jatkavan tehtävässä. Mikäli Inkinen ei suostu lähtemään itse, seuraavaksi tarkoituksena on kutsua koolle HSY:n yhtymäkokous erottamaan toimitusjohtaja.

Yhtymäkokouksessa äänioikeutettuja ovat omistajakunnat eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Helsingillä on 50 prosenttia äänistä.

”Välivaihe” päätökseen pääsiäisen jälkeen

HSY:n johtavan lakimiehen Miikka Pekkarisen mukaan hallituksen käsittelyn jälkeen on jäänyt avoimeksi kaksi vaihtoehtoista etenemislinjaa, joita valmistellaan edelleen. Hänen mukaansa tarkoituksena on saada ”välivaihe” päätökseen ensi viikon aikana eli pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Sen jälkeen asiakirjat tulevat hänen mukaansa julkisiksi.

Inkisen hallitukselta saama epäluottamus on salattu myös HSY:n henkilöstöltä. Äänestyksen jälkeisellä viikolla pidetyssä henkilöstöinfossa eräs työntekijä kysyi, mitä Verkkouutisten uutisoima epäluottamus tarkoittaa. HSY:n viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala oli vastannut tähän, että HSY:n hallitus on keskustellut asiasta, käsittely on kesken ja asia on ei-julkinen.

Inkisen epäluottamuksen taustalla on HSY:n kaikkien henkilöstöjärjestöjen edustajien joulukuussa laatima kirjelmä toimitusjohtajan toimintaan liittyvistä epäkohdista. Inkisen katsottiin vakinaistaneen suosikkejaan keskeisiin virkoihin avaamatta virkoja julkisesti haettavaksi. Pääluottamusmiehet ihmettelivät myös salailua asian ympärillä.

Viime vuoden syys-lokakuussa toteutetussa henkilöstökyselyssä ilmeni merkittävää (26 %) epäluottamusta HSY:n johdon toimintaan ja lisäksi kymmenen prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa häirintää tai epäasiallista kohtelua vuoden 2020 aikana.

Pääluottamusmiesten kirjelmä ja henkilöstökyselyn tulokset herättivät huolta HSY:n hallituksessa, joka päätti valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan Nygård-Peltolan selvittämään asiaa.

Selvityksen perusteella hallitus päätyi äänestämään Inkisen luottamuksesta, ja lopputuloksena oli epäluottamus äänin 10-4 ainoastaan vihreiden tukiessa puoluetoveriaan.

Miksi muut mediat vaikenevat?

Miksi tapauksesta pitäisi olla kiinnostunut? HSY tuottaa kunnallisia vesi- ja jätehuollon palveluja pääkaupunkiseudulla. Kuntayhtymän palveluksessa lähes 800 henkilöä, mikä on melkein puolet enemmän kuin Helsingin seudun liikenteellä (HSL). Liikevaihdoltaan HSY on HSL:ää pienempi. HSY:n toimintatuotot olivat 380 miljoonaa euroa ja HSL:n 750 miljoonaa euroa vuonna 2019.

On hämmästyttävää, että näin suuressa kuntayhtymässä epäluottamuksen saanut toimitusjohtaja voi jatkaa omavaltaisesti tehtävässään. Itsevaltaisesta toiminnasta on saatu viitteitä jo aiemmin, kun toimitusjohtaja ajoi organisaatiouudistusta, joka olisi keskittänyt kaiken vallan hänelle itselleen. HSY:n hallitus hylkäsi organisaatiouudistuksen elokuussa 2019, minkä jälkeen Inkinen on nimittänyt tukimiehiään ja -naisiaan avainvirkoihin ilman avointa hakua.

HSY:n hallituksen ilmeisesti puolivahingossa hyväksymä toimintalinja salata päätös Inkisen epäluottamuksesta on mahdollistanut toimitusjohtajan jatkamisen virassaan rampana ankkana. Myös ylikunnallisen päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää, vaikka kyse olisikin pienemmän mittakaavan asioista kuin valtakunnan tasolla.

Median tehtävänä on toimia vallan vahtikoirana. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin tapauksessa media on hoitanut hyvin leiviskänsä, mutta Inkisen tapauksesta on kirjoittanut ainoastaan Verkkouutiset. Miksi muut mediat vaikenevat asiasta?

