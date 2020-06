Näkökulma: Levitä tätä, älä virusta: Maski on rakkautta

Koronavirustartunnat vaikuttavat saattaneen lähteä Suomessa uuteen nousuun. Kun sunnuntaina 24.5.2020 ilmoitettiin 11 uudesta tartunnasta, ilmoitettiin keskiviikkona 27.5.2020 64 uudesta tartunnasta ja sunnuntaina 31.5.2020 33 uudesta tartunnasta.

Samaan aikaan rajoituksia puretaan. Yksi vaara on ”uusi normaali”, jossa suurehko määrä päivittäisiä tartuntoja ikään kuin hyväksytään. Niistä lähtee milloin tahansa myös epidemian toinen aalto – ellei se ole jo lähtenyt. Toinen aaltohan on vain ensimmäinen aalto, jota ei ole sammutettu.

Ollaankohan Suomessa valmiimpia toiseen aaltoon kuin oltiin ensimmäiseen?

Perjantaina sosiaali- ja terveysministeriö julkisti selvityksensä kasvosuojusten käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä. STM:n johtopäätösten mukaan ”teoriassa kasvosuojus voi jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta. Suojuksen käyttöön liittyy myös riskejä ja suojainten käytön tulisi olla tarkoituksenmukaista ja hygieenistä. Selvityksessä todetaan, että väärän käytön on katsottu aiheuttavan kohonneen riskin tartuntojen leviämiselle”.

Koronaa vastaan ei ole vielä kovinkaan monia välineitä. Mutta maskit ovat yksi. Ovatkohan Suomen ministeriön mielestä esimerkiksi Euroopan 21 maata, kuten Saksa, Ranska ja Espanja väärässä? Entä Aasian maat? Nehän edellyttävät ja suosittavat maskeja kansalaisilleen?

Ehkä nyt voisi olla aika Suomessa hellästi todeta, että tämä riittää tästä viranomaistemme taholta – kiitos.

Maskeista tiedetään todellisuudessa ihan tarpeeksi, ja se on, että niitä tarvitaan. Suomessakin VTT muuten suositteli jopa tavallisia kangasmaskeja.

Ei tarvitse välittää kielteiseen maskikantaan jumiutuneista, jotka ehkä arvovaltasyistä ovat tehneet maskittomuudesta virallista politiikkaa.

Montako terveyttä voitaisiin tällä hetkellä turvata maskeilla? Entäpä, jos edes yksi?

7,5 miljoonan asukkaan Hongkongin pelättiin pandemian alkuvaiheessa tulevan kärsimään pahasti. Koko alueella on kuitenkin tullut vain muutama, siis kahden käden sormilla laskettavissa oleva, kuolonuhri. Mitä tapahtui? Miljoonat ihmiset alkoivat käyttää Hongkongissa maskeja heti koronauutisoinnin alkaessa – ilman mitään viranomaisten kehotuksia.

Suomalaiset hoitivat maalis-huhtikuussa etäisyyden ottamisen ja hygienian komeasti. Voisimme hoitaa myös maskit itse. Niin tällä hetkellä tapahtuukin; siinä ollaan hyvällä alulla.

K-ryhmän, S-ryhmän ja Lidlin kaupat myyvät nyt viimein maskeja edullisesti. Ne ovat kaikkien ulottuvilla. Oli kyse sitten minkä tahansa tason maskista, ne kaikki auttavat, edes jotenkin.

Erityisesti Helsingissä ja Uudellamaalla ja kaupunkikeskuksissa, ja myös kaikkialla, missä on enemmän ihmisiä koolla:

* Maski on cool. Maski on rakkautta – maskin käyttäjä ajattelee sinun terveyttäsi. Miltä tuntuisi pelastaa ihmisen terveys tai elämä?

* Maskit estävät koronan leviämistä. Enemmän tai vähemmän. Virus ei leviä, vaan ihmiset levittävät viruksen.

* Maskiton ihminen väkijoukossa on turvaton. Älä ole.

* Väkijoukossa olevan maskittoman ihmisen luo ei pidä mennä lähikontaktiin.

* Käytä maskia liikkuessasi ihmisten ilmoilla. Pidä maskia toimistossa jossa on muita, pidä maskia kun menet kauppaan ja pidä maskia kun matkustat linja-autolla, junalla tai metrolla.

* Finnair jo vaatiikin asiakkailta maskin. Finnair on rakkautta.

* Jos olet palvelutyöpaikassa ettekä käytä maskeja, kysy työnantajaltasi, miksi näin on.

* Jos et käytä maskia, kunnioita sentään maskin käyttäjää. Hänellä voi olla erityissyynsäkin.

* Suosi kauppoja ja palveluja, joissa työntekijöillä on maskit. Voi kysyä kauniisti ja asiallisesti, miksi heillä ei ole maskia.

* Entä jos kävisit lahjoittamassa vaikka kioskinpitäjälle parikymmentä maskia?

* Voit valita asioinnin mieluummin sellaisen vieraan ihmisen kanssa, joka pitää maskia.

* Haluatko kylään vieraan, jolla ei ole maskia?

* Näytä kadulla toiselle maskin käyttäjälle peukaloa.

* Maskia voi pitää ravintolassakin, syömisen ja juomisen välillä. Se voi ensin tuntua omituiselta. Mutta haluatko syödä viruspilvessä?

* Noudata tinkimättä jo olemassaolevia hygieniaohjeita, kuten turvavälejä ja käsihygieniaa. Älä retkahda ja unohda epidemiaa lämpimän sään myötä.

* Maski ei anna mahdollisuutta löysätä; se antaa mahdollisuuden parantaa hygieniaa entisestään. Sekin on rakkautta.

JUHA-PEKKA TIKKA

ANTTI KIRKKALA

You can help protect others from #COVID19 by social distancing & wearing a cloth face covering that fits snugly and reaches above your nose, below your chin, and completely covers your mouth and nostrils. Watch this video featuring @CDCDirector . https://t.co/lxWMe4NUBD pic.twitter.com/gbbUcZKwv0

New important COVID-19 research on causal impact of masks and other policies:

Implementing mandatory face masks on April 1st would have reduced the case growth rate by 0.1-0.25. This implies that 30-57 thousand lives would have been saved by late May.

https://t.co/2N208tPZX7

— Liisa T. Laine (@liisatlaine) May 29, 2020