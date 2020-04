Näkökulma: Lasten info paljasti tikittävän aikapommin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen on annettava kiireesti kansalaisille näkymä siitä, millä aikataululla ja miten rajoituksia puretaan.

Valtioneuvosto järjesti tänään perjantaina lapsille koronainfon, jossa pääministeri Sanna Marin (sd.), opetusministeri Li Andersson (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) olivat vastaamassa lasten kysymyksiin.

Kysyjät, 7-12-vuotiaat lapset, oli valittu etukäteen yhteistyötahojen kautta.

Heti ensimmäinen kysymys kuului: milloin pääsee kouluun? Opetusministeri Li Andersson vastasi, että hallitus kuuntelee asiantuntijoita ja toivottavasti jo ensi viikolla voidaan kertoa, mikäli osa oppilaista pääsee jo keväällä takaisin kouluun.

Siis mikäli osa pääsee kouluun vielä tänä keväänä. Tämä oli tilaisuuden ainut pienoinen uutinen, sillä valtaosalle lienee muodostunut jo käsitys, että kouluja ollaan avaamassa jo pian.

Juuri eilen kouluikäisen lapseni kaverin äiti kertoi, että hän on antanut lastensa leikkiä ulkona vapaasti viikon verran, kun kouluja ollaan joka tapauksessa avaamassa kohta. Havainnot ulkosalta Helsingin kantakaupungissa sijaitsevasta kaupunginosasta tukevat käsitystä siitä, että monet vanhemmat antavat lastensa leikkiä vapaasti pihalla – ja ovat antaneet jo hyvän aikaa. Syynä lienee yksinkertaisesti se, että vanhemmat eivät saa muutoin tehtyä töitänsä kotona.

Toinen, vielä tärkeämpi syy siihen, miksi lasten annetaan leikkiä kavereidensa kanssa ulkosalla, on se, että raittiin ilman ja liikunnan lisäksi lapset – ja myös aikuiset – kaipaavat sosiaalisia kontakteja. Neljän seinän sisällä eristyksissä pystytteleminen viikkotolkulla koettelee ennen kaikkea pääkoppaa ja aiheuttaa riitoja jopa siinä määrin, että psyykkiset syyt puoltavat rajoitusten löysäämistä terveydellisten riskienkin uhalla.

Tietoa rajoitusten purusta odotettiin jo keskiviikkona

Lasten infossa kysyttiin myös, milloin pääsee taas harrastuksiin. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vastasi, että hallitus kuuntelee asiantuntijoita ja miettii ensi ja sitä seuraavalla viikolla, olisiko mahdollista päästä harrastamaan jo kesällä. Vastaus kysymykseen, saako kesällä mennä huvipuistoon, oli niin ikään, että hallitus kuuntelee asiantuntijoita.

Eräs lapsi kysyi, milloin pääsee näkemään isovanhempiaan. Siihen pääministeri Sanna Marin vastasi, että voi olla, että isovanhempia ei voi vähään aikaan nähdä ja jatkoi vielä, että on mahdollista, että itse asiassa aika pitkään aikaan ei voi tavata fyysisesti isovanhempiaan. Voi vain kuvitella, kuinka pahalta tämä tuntuu paitsi lapsesta, niin erityisesti eristyksessä asuvista isovanhemmista, joilla on jo kova ikävä lapsenlapsiaan.

Hallituksen kyvyttömyys antaa lapsille vastauksia paljastaa ongelman, jota voisi luonnehtia tikittäväksi aikapommiksi. Hallituksen odotettiin kertovan exit-suunnitelmastaan eli rajoitusten purkuaikataulusta jo tämän viikon keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan, jota ennen hallitus oli käynyt koko päivän neuvotteluita ja tavannut vielä kaikkien eduskuntaryhmien johtoa.

Tiedotustilaisuudessa hallituksella ei ollut muuta kerrottavaa kuin, että suuret yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä heinäkuun loppuun asti ja ehkä vielä pidempään. Edes karkeaa hahmotelmaa siitä, missä järjestyksessä ja minkälaisella aikataululla rajoitustoimia aletaan purkaa, ei saatu.

Kun hallitus ei saa tehtyä päätöksiä asiasta, ihmiset alkavat tehdä omia johtopäätöksiään aivan kuten tapahtui rajoitustoimia säädettäessä. Silloin ihmiset ryhtyivät hamstraamaan ruokaa ja vessapaperia, siirtyivät etätöihin ja osa otti lapsensa pois koulusta jo ennen virallisia linjauksia.

Nyt ihmiset tapaavat ulkona ystäviään, antavat lasten leikkiä yhdessä ja käyvät kaupoissa yhä enenevässä määrin.

Koronaepidemia voi riistäytyä käsistä

Toinen hallituksen viestinnän iso kompastuminen kansalaisten suuntaan on suojautuminen. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottivat viikon vatuloinnin jälkeen, että kasvomaski ei suojaa maskin käyttäjää koronavirukselta, vaan kankainen maski voi pahimmillaan lisätä tartuntariskiä. Sen vuoksi terveysviranomaiset eivät suosittele maskin käyttöä julkisilla paikoilla.

Hoitohenkilöstölle kangasmaskien käyttö on STM:n ja THL:n mukaan kuitenkin olennaisen tärkeää hoidettavien suojaamiseksi.

Maskikeskustelun jälkeen kankaisia ja muunlaisia kasvosuojaimia on näkynyt ihmisillä aiempaa enemmän, mutta valtaosa ei niitä edelleenkään käytä, vaikka he ovatkin kontakteissa muiden ihmisten kanssa julkisilla paikoilla.

Hallituksen olisi kiireesti linjattava ihmisten suojautumisesta tartuntojen välttämiseksi. Ennen kaikkea kansalaisille on annettava niin pian kuin mahdollista näkymä siitä, kuinka pitkään pitäisi jaksaa vielä pinnistellä, jotta epidemia ei ryöpsähdä valloilleen.

Linjauksella on kiire, sillä mitä enemmän ihmiset huomaavat muiden joustavan rajoituksista, sitä vaikeampi niitä on perustella enää itselleen ja lapsille. Hallitus ei kerro, miten ihmisten pitää suojautua, kun rajoituksia puretaan. Ihmiset alkavat kuitenkin käyttäytyä jo niin kuin rajoitukset olisi purettu. Tämä on tikittävä aikapommi, jonka vuoksi pandemia voi räjähtää käsiin.

Yllättävän pian voimme olla tilanteessa, jossa koronaepidemia on uudelleen valloillaan entistä pahempana.